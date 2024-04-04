江承諺逆齡18歲 緊張成就第1勝

江承諺以優質先發為台鋼拿下隊史首勝。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕因為一場大雨，江承諺意外成為投出台鋼雄鷹隊史第1球的投手，昨對中信兄弟先發6局失1分非責失拿下隊史第1勝，回首極具歷史意義的一戰，他說，「這或許是天意，我沒想要證明給誰看，只想投給支持我的球迷看。」

3月31日台鋼在新莊迎戰樂天桃猿因雨延賽，原定先發的伍祐城無緣投出隊史第1球，總教練洪一中改派江承諺投昨首戰，就是希望由本土投手投出隊史第1球，江承諺透露，「原本我4月4日對兄弟先發，因雨延賽當晚洪總告訴我改投3日。」

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去年底才交易過來的江承諺不負洪總重託，昨只被敲4安失，另有2K、沒有保送，比下兄弟大魔王德保拉，拿到歷史勝投，他坦言，之前效力統一獅投過聯盟和主場開幕戰各1次，原本想說投隊史首戰應該不會緊張，沒想到第1次來大巨蛋，剛到球場既焦慮又緊張，站上投手丘才揮別緊張感，專注面對打者。

投出隊史第1球又拿到第1勝，這兩顆紀念球都被球團留起來珍藏，28歲的江承諺表示，這場登板投球心態又回到18歲，這1勝對球隊來說很有意義，對他而言就是真的換了個環境，重新再出發，「後面還有119場比賽要打，希望球隊持續維持競爭力，打到最後一刻。」

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