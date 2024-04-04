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第一個鷹狀元 一戰解鎖各種1

2024/04/04 05:30

曾子祐（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕歷經二軍與冬季聯盟磨練，「鷹狀元」曾子祐昨在台鋼雄鷹隊史首戰擔綱開路先鋒，繼隊史首位選秀入選球員後，昨1局上率先站上打擊區，又寫下隊史另一個「第一」。

賽前得知將擔任隊史首戰開路先鋒，曾子祐直呼：「壓力在我身上！」教練雖然沒有特別提醒，但多少感受到壓力。他還透露，曾夢到出任球隊開路先鋒，卻擊出雙殺打，「但想到我打第1棒，怎麼會打雙殺打呢？」這才從夢中驚醒。

曾子祐昨天的職棒處女秀也受到震撼教育，首打席就遭兄弟王牌投手德保拉三振，另兩次得點圈有人機會，也都沒有建樹。6局下甚至發生隊史首次失誤，間接導致失分，直到7局上面對王凱程，曾子祐才擊出生涯首安，是支二壘方向內野安打，打擊端單場5支1。

曾子祐說，去年二軍賽事多半擔任第2棒，今年也是在公辦熱身賽後段才擔任開路先鋒，他認為1棒比2棒還要難打，擔任1棒最希望是能上壘，讓隊友盡可能將他送回。

曾子祐昨天的職棒處女秀也受到震撼教育，首打席就遭兄弟王牌投手德保拉三振，另兩次得點圈有人機會，也都沒有建樹。6局下甚至發生隊史首次失誤，間接導致失分，直到7局上面對王凱程，曾子祐才擊出生涯首安，是支二壘方向內野安打，打擊端單場5支1。

曾子祐說，去年二軍賽事多半擔任第2棒，今年也是在公辦熱身賽後段才擔任開路先鋒，他認為1棒比2棒還要難打，擔任1棒最希望是能上壘，讓隊友盡可能將他送回。

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