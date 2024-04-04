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猿借殼開幕戰 4088人面子裡子雙輸

2024/04/04 05:30

龍隊伍鐸先發5局失1分，在中職連10季都有勝投紀錄。（味全提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕歷經桃園球場趕不上開季、因雨延賽、強震襲來等難關，樂天桃猿主場開幕戰昨天終於在天母球場開打，但觀眾人數僅4088名，寫下扣除疫情年、2008年以來隊史新低，終場又以1：2輸味全龍吞下開季2連敗，雪上加霜。

開季命運多舛 苦吞2連敗

自從樂天認養桃園球場，主場首戰堪稱票房保證，若不計入疫情限制人數的2020-21年，只有2017年沒破萬，其他觀眾都是1.1萬起跳，昨向龍隊借用主場，內野變「半猿主場」，氣勢跟桃園球場的猿軍有什麼不小落差。

伍鐸生涯67勝 讀秒磨合中

味全龍伍鐸本季初登板沒放過無家可歸的猿軍，先發5局僅掉1分，在中職連10季都有勝投紀錄，進帳生涯第67勝，總教練葉君璋直言，表現很不錯，感覺球路比去年更早進入狀況。

昨早的強震並未打亂伍鐸的登板節奏，他表示，真的是很大的災難，在新聞看到有些災情，「希望大家都沒事。」

今年中職「投球計時器」上路，伍鐸跟樂天洋投霸威斯昨都違規1次，被記上壞球。其中，伍鐸在壘上有人被記壞球時，叫上翻譯跟主審討論。他解釋，因看到計時器顯示20秒（壘上無人秒數），詢問裁判剛剛的壞球是否也從20秒算起，後來發現無誤。

投球計時器的啟動時機，仍讓球隊困惑，葉總認為，常會注意何時開始計算，「這點還沒有很習慣。」伍鐸則認為，新制度難免有磨合期，要看接下來大家如何調整。

味全第1指名大物劉俊緯昨在2局就擊出生涯首安，歡喜收回紀念球，但也在4局漏接內野高飛球，發生首次失誤，葉總直言，這就是年輕球員必經的過程，整體來看，他的表現還滿不錯的。

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