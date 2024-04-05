象鷹第5局高潮 許基宏贖罪勝打

許基宏5局下敲出2分打點三壘安打，助兄弟一舉超前比分。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟昨靠投打「雙基」建功，徐基麟先發5局失3分拿下勝投，加上許基宏5局下敲出勝利打點三壘安打，最終兄弟就以5：3擊敗台鋼雄鷹，也讓台鋼吞下隊史首敗。

兄弟徐基麟（左二）生涯首場先發奪勝投，賽後激動落淚並接受隊友歡呼。（記者陳志曲攝）

5局上「大王」王柏融轟出2分砲追成3：3平手，隊史和個人返台首轟齊出爐，下個半局許基宏擊出一壘方向「車布邊」三壘安打，進帳2分打點超前，再靠牛棚守成，許基宏一棒定江山獲選單場MVP。

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大巨蛋票房紅不讓，昨吸引超過2萬5千名球迷進場。（記者陳志曲攝）

單場2次失誤 三壘打立功

許基宏賽後盛讚王柏融開轟這一球打得很棒，接著他表示，比賽前半段發生2次守備失誤扯後腿，對投手感到很抱歉，很想把分數打回來。也希望能贏球，給官大元漂亮的引退儀式。

今年兄弟網羅FA大咖陳俊秀，直接衝擊許基宏位置，許基宏說，壓力一直都有，不是說學長來才有，好的打者每隊都不嫌多，自己要學習怎麼調整才是重點。

徐基麟首勝 賽後哭慘了

徐基麟先發5局被敲6安失3分拿下中職生涯首勝，賽後感動暴哭，他表示，拿到首勝又壓力釋放才會哭這麼慘，5局上保送曾子祐，再被王柏融砲轟，先丟保送比較可惜，有點失投才挨轟，感謝5局下許基宏敲長打超前，牛棚守成也很重要，「這場勝利是大家的。」

大巨蛋象鷹二連戰雙方各拿1勝，今天台鋼迎接隊史澄清湖主場首戰，對戰富邦悍將，內野門票已完售；徐基麟認為，台鋼打線不好對付，打擊滿黏的。

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