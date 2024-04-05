官大元淚別投手丘 樹立素人球星典範

官大元（中）引退，啟蒙老師鍾宇政（右）與運動心理師洪紫峯送上祝福。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕官大元昨賽後從大巨蛋牛棚走上投手丘，接著從中信兄弟投手教練王建民接過球後，眼眶瞬間泛淚，隨後他象徵性投出生涯最後一球，在全場逾2萬名象迷高喊「官大元！官大元！」聲中，結束簡單隆重的引退儀式。

官大元向全場球迷鞠躬致意，他也是首位在大巨蛋舉辦引退儀式的球員。（記者陳志曲攝）

官大元19歲才接受棒球科班訓練，27歲進職棒，40歲退役，13年生涯累計出賽450場，拿下46勝25敗71中繼和5救援、防禦率4.39，曾奪中職新人王、中繼王和東山再起獎，寫下不可思議的素人職棒球星篇章，許多基層素人球員視他為目標追尋，官大元感性地說，「這劇本應該沒人可以寫得出來。」

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大巨蛋引退球員第一人

官大元在職棒最低迷時期加盟黃衫軍，引退儀式剛好趕搭上大巨蛋列車，他說，「很開心能在大巨蛋引退，但也很遺憾沒能在正式比賽站上大巨蛋投手丘，相較之下，現在的選手很幸福。」

官大元退役後退居球隊幕後，球團表示，官大元新職務未定，仍在討論規劃中，不過他已有其他新身分，除了擔任台中台壽霸龍成棒技術顧問，同時成立「台灣元動力運動發展協會」，希望能幫助像他一樣來自單親家庭的孩子。

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