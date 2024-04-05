說好要勇敢 王柏融2分砲轟蛋

王柏融5局上敲出台鋼隊史首轟，也是中職在大巨蛋第2支全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕返台發展第8個打席，「大王」王柏融就用反方向全壘打，讓質疑他的人寂靜無聲。

前天台鋼雄鷹隊史首戰王柏融敲出勝利打點安打，昨再戰中信兄弟，首局首打席他擊出雙殺打，3局上敲安，5局上轟出左外野兩分砲追平比分，不但是隊史首轟，也是個人返台首轟，他說，「沒想過能敲出隊史首轟，喜歡的球就揮擊，最近打擊節奏變得比較好，勇敢揮棒形成好結果。」

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王柏融旅日5年屢遭挫折，今年公辦熱身賽打擊率也只有1成20、未開轟，「大王到底行不行？」的質疑聲浪始終不曾消退。

「也不是說什麼壓力，就是打擊的感覺。」王柏融說，之前揮棒和節奏不是很順暢，所以沒有好表現，大家說這是壓力造成的，「我覺得經歷很多事情，想法會變得保守一點，藉由比賽去調整，每天比賽多打感覺會較熟悉，如果每場只打1次就會胡思亂想。」

台鋼隊史首轟

兄弟迷不吝喝采

有趣的是，王柏融開轟回本壘，現場播報員說：「王柏融敲出台鋼隊史首轟！」大巨蛋立刻響起熱烈掌聲，他也脫下頭盔向全場球迷鞠躬致意；王柏融說，「大家都是台灣人，台灣人有好表現，大家就鼓勵一下嘛。」7局下王柏融擊出深遠飛球形成二壘安打，差一點演出單場雙響砲，他說，「還有118場比賽，不急，慢慢來。」

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