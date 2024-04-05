晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

說好要勇敢 王柏融2分砲轟蛋

2024/04/05 05:30

王柏融5局上敲出台鋼隊史首轟，也是中職在大巨蛋第2支全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕返台發展第8個打席，「大王」王柏融就用反方向全壘打，讓質疑他的人寂靜無聲。

前天台鋼雄鷹隊史首戰王柏融敲出勝利打點安打，昨再戰中信兄弟，首局首打席他擊出雙殺打，3局上敲安，5局上轟出左外野兩分砲追平比分，不但是隊史首轟，也是個人返台首轟，他說，「沒想過能敲出隊史首轟，喜歡的球就揮擊，最近打擊節奏變得比較好，勇敢揮棒形成好結果。」

王柏融旅日5年屢遭挫折，今年公辦熱身賽打擊率也只有1成20、未開轟，「大王到底行不行？」的質疑聲浪始終不曾消退。

「也不是說什麼壓力，就是打擊的感覺。」王柏融說，之前揮棒和節奏不是很順暢，所以沒有好表現，大家說這是壓力造成的，「我覺得經歷很多事情，想法會變得保守一點，藉由比賽去調整，每天比賽多打感覺會較熟悉，如果每場只打1次就會胡思亂想。」

台鋼隊史首轟

兄弟迷不吝喝采

有趣的是，王柏融開轟回本壘，現場播報員說：「王柏融敲出台鋼隊史首轟！」大巨蛋立刻響起熱烈掌聲，他也脫下頭盔向全場球迷鞠躬致意；王柏融說，「大家都是台灣人，台灣人有好表現，大家就鼓勵一下嘛。」7局下王柏融擊出深遠飛球形成二壘安打，差一點演出單場雙響砲，他說，「還有118場比賽，不急，慢慢來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。