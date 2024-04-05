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獅中外野有鬼 攔截悍將首勝

2024/04/05 05:30

新莊球場票房開紅盤，開季2戰合計1萬7101人進場。（記者王藝菘攝）

悍將貧打3連敗

獅洋投羅昂先發6局奪勝，上一次先發勝投已是去年6月。（記者王藝菘攝）

與票房高反差

陳傑憲棒子雖沒貢獻，仍用雷射肩製造關鍵雙殺，守住獅隊勝利。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將昨沒再上演前2場「第一局核爆」的戲碼，但投手好表現卻輪到打線熄火，終場以1：2輸統一獅、苦吞開季3連敗獨居墊底。雖然1勝難求又遇雙北3地開打，新莊前2天合計1萬7101人進場，寫下2018年認養以來前2戰最多紀錄，無懼台北大巨蛋瓜分球迷。

富邦投手群開季2戰被敲34支安打，追平史上最多紀錄，昨推派戈威士大戰老東家統一獅，僅在5局上掉1分，但用球數過多，僅投4.2局就退場。獅隊乘勝追擊，6局靠連續3支安打再攻下1分，為本季初登板6局掉1分的羅昂奪下首勝。

陳傑憲極品助殺

羅昂開紅盤

富邦一度在7局下1出局攻佔滿壘，眼看有機會本季首度領先對手，李宗賢擊出的中外野飛球，不僅沒能形成高飛犧牲打，獅隊中外野手陳傑憲精準回準本壘完成助殺，雙殺守備瓦解富邦攻勢，總教練林岳平直呼，「這是本場比賽關鍵的一球。」

談到這記令全場邦迷絕望的助殺，陳傑憲說，擊球過來滿前面的，有機會助殺，感謝自己用好守備幫球隊拿下這場，「低比分的球賽，守備真的很重要，很開心這場有做到。」

獅隊先發羅昂去年7月右手指骨折，連2季都撐不滿整季就傷退，球團仍願意跟他續約隔年合約，他用6局掉1分的初登板勝投回報。餅總直言，他前2季投球內容都很理想，球團認為在聯盟壓制力足夠，期待他再回來打拚新的一季。

羅昂也說，很開心能拿到勝投，距離上次登板相隔許久，當作重新開始，「隊友守備好，幫我打回分數，這是團隊的勝利。」

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