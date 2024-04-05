栗山現身新莊球場 話題在獅

古林睿煬預計週日登板，作客天母球場。（資料照）

〔記者龔乃玠／新北報導〕開季3連勝的統一獅今起作客天母球場3連戰，將是龍獅本季首度碰頭，23歲火球男古林睿煬預定7日登板，可能跟「龍之子」徐若熙擦肩而過。值得一提的是，日本火腿隊首席棒球總管栗山英樹昨首度跟獅球團見面、互動，令人關注是否為季後鋪陳旅外之路。

栗山英樹（中）昨拜會富邦悍將。（富邦悍將提供）

古林技驚亞冠賽

累積旅外聲量

古林睿煬上月31日本季初登板5局猛飆9次三振，無失分，奪下首勝，本週日將對上衛冕軍味全。由於徐若熙是上月30日登板，按輪值節奏將是6日上陣，雙方相差1天，除非總教練葉君璋特別安排，才有辦法成就2人相隔3年的同場對決。

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古林睿煬最快今年季後可行使海外自由球員權利，是目前中職最接近旅外的選手。自從去年亞冠賽對日本武士隊「16上16下」，古林成為日本球界關注度最高的中職投手，栗山昨到新莊球場拜會富邦，作客的獅領隊蘇泰安也帶著總教練林岳平跟栗山見面。蘇泰安指出，雙方閉門談話10分鐘沒有提到古林，主要是雙方交換禮物。

栗山昨先到大巨蛋和台鋼雄鷹王柏融相見歡，可惜未看到昔日子弟兵回鍋中職首轟，栗山和井端弘和兩位前後任日本武士隊監督，今應邀出席台鋼澄清湖主場首戰擔任貴賓。

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