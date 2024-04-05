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本季首亮相 林韋翰身手沒生鏽

2024/04/05 05:30

特攻主控林韋翰昨在相隔319天後傷癒回歸，拿下9分、7助攻。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕上季拿下總冠軍賽MVP的特攻主控林韋翰，昨在相隔319天後傷癒回歸，身手不見鏽跡，拿下9分、7助攻，他也希望自己的歸隊能夠激勵隊友，找回拚連霸的決心。

林韋翰去年5月21日的總冠軍賽第4戰打完後，在季後決定動刀治療膝蓋傷勢，昨是他本季首度登場，他笑說：「我的小孩跟我說很久沒看我穿球衣，剛好是兒童節，想說上場流流汗，感覺還不錯，也得感謝隊友信任，才能打這麼久。」

9分、7助攻 請纓留場上

林韋翰在第二節才替補上陣，總計出賽24分鐘，5投3中包含2顆三分球，特攻教練李逸驊表示，「本來只是要讓他打5到8分鐘熱身，但他表現超乎預期，他自己也請纓說要多留在場上。」林韋翰還打趣地說，應該還能再多打20幾分鐘，但還是得看隔天的身體狀況，他自評未達百分之百恢復，在跑動跟起跳上還是會有點顧慮，得繼續透過重量訓練加強。

盼激勵隊友 繼續拚連霸

特攻本季平均每場得分94.8分，相較於上季的101.9分，火力下修不少，林韋翰認為，球隊確實表現起伏較大，發揮不穩定，「所以我也希望透過我的歸隊，讓大家打起精神，傳達『我都可以，你們也行』的態度，繼續拚連霸。」

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