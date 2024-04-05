張閔勛開轟轉運 抓到盜壘更有感

張閔勛生涯首轟獲選單場MVP。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿捕手張閔勛昨本季首先發、第一支安打就是生涯9年來首轟，也幫助球隊拿下開季首勝，他還抓到1次盜壘，賽後拿到全隊第一座單場MVP，一口氣解鎖本季多項「第一」，張閔勛開心表示，希望這一勝成為球隊翻轉氣勢的契機。

張閔勛表示，全壘打那個打席，已經2出局，只想要確實擊球，無論如何都要上壘，並沒有刻意想要長打，但是剛好抓到失投的偏高直球，打到就知道會是全壘打。

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29歲的張閔勛表示，雖然是等待多年的首轟，其實沒有太多感覺，棒球是團隊運動，如果不能幫助球隊贏球，打再多全壘打也沒有意思，是贏球讓這支全壘打有了重大的意義。

阻殺龍快腿郭天信

以前盜壘阻殺一向是張閔勛最大的弱點，還因此一度改守外野，味全龍快腿郭天信昨天第5局首度上壘就發動盜壘，被張閔勛阻殺出局，第9局張閔勛也識破張祐銘盜壘的企圖，示意投手賴胤豪將張祐銘牽制出局。

張閔勛表示，抓到盜壘和開轟一樣開心，因為這是自己最大的課題，會繼續努方精進盜壘阻殺能力。

與大王同日轟更樂

樂天總教練古久保健二表示，這是他3年來看過張閔勛打得最好的1次，今年春訓張閔勛非常努力，打擊、守備都保持很好的狀況，尤其是以往比較弱的傳球進步最多，攻守兩端都為本季首勝做出貢獻。

張閔勛的超級好朋友、台鋼雄鷹王柏融昨打出返台首轟，張閔勛表示，非常替他高興，以前就是隊友，都在一起自主訓練，過去這幾年他在日本很辛苦，能夠同日開轟非常開心，希望兩人都能越來越好。

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