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綠衫軍60勝 例行賽提前登基

2024/04/05 05:30

塞爾提克長人波辛傑斯（中）昨貢獻27分、12籃板，率隊擊敗雷霆。（美聯社）

獨享季後賽主場優勢

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克長人波辛傑斯昨貢獻27分、12籃板、5阻攻，率隊以135：100擊敗少了吉爾吉斯亞歷山大坐鎮的雷霆，本季第60勝到手，自2007-08賽季後再度拿下例行賽第1，將享有季後賽主場優勢。

塞爾提克這季氣勢如虹，昨面對西部第3的雷霆，綠衫軍全隊7人得分上雙，團隊命中率達54.3%，塔圖姆貢獻24分、J.布朗進帳23分。

由於其他隊伍本季都已輸至少23場，塞爾提克確定成為唯一拿到60勝的隊伍，且他們隊史14度單季拿下60勝，也是史上最多。本季第60勝入袋也確定以例行賽龍頭闖進季後賽。

綠衫軍主帥馬祖拉認為，這確實是件不容易的事，賽前大家曾討論過這件事情，而球員也做到了，「今天我們會享受一下，但明天就沒人在乎了。」

雷霆吉爾吉斯亞歷山大昨因右股四頭肌受傷高掛免戰牌，威廉斯則是左腳踝扭傷，在少了兩名大將情況下，打得相對艱辛。吉迪攻下全隊最高17分。

險勝巫師 湖人近9戰8勝

湖人和巫師之戰，A.戴維斯昨豪取全場最高35分、18籃板，加上詹姆斯進帳25分、9助攻，率隊以125：120險勝巫師，近9戰拿下8勝。目前紫金大軍以44勝33負排西部第9，和第6的太陽僅1.5場勝差，要直取季後賽門票仍有譜；但詹姆斯認為，球隊距離季後賽還有一段路，加上這和例行賽是截然不同的賽事，得繼續做好準備。

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