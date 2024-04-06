栗山動口也動手 魔王連線發功

台鋼洋砲魔鷹單場雙轟獲選MVP，賽後比出最愛的「火影忍者」手勢。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹昨賽前給了昔日子弟兵王柏融兩次「愛的抱抱」，期許他單場來兩發全壘打，結果卻是魔鷹轟出雙響砲，且沒想到竟然也是栗山帶來的「好運」。

日本火腿首席棒球總管栗山英樹（右）昨應台鋼邀請開球，賽前熱情擁抱昔日子弟兵王柏融。（記者李惠洲攝）

王柏融賺打點

魔鷹雙轟奪MVP

「台鋼大王」王柏融前天在大巨蛋轟出隊史首轟後，他昨受訪時表示，是因為當天賽前遇到栗山監督，「有擁抱他一下，是監督帶給我的運氣。」栗山聞言後笑得很開心，表示等聯訪結束後要再抱一下，結果又「加碼」成兩下，還笑說：「這樣柏融可以打兩支全壘打。」

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儘管擔任先發3棒左外野手的王柏融在3局下仍有敲安帶打點的表現，但昨1局下和3局下都開轟的4棒魔鷹，才是成為幫助台鋼贏球的大功臣，還在賽後站上MVP頒獎台、秀了一手「火影忍者」中佐助的千鳥結印手勢。

台鋼總教練洪一中賽後「揭密」，「賽前栗山教練就有講，以前火腿遇到他（指魔鷹）時，都會被他打得很慘。」洪總聽到後立刻笑回栗山：「那希望他今天看到你來，可能鬥志就會上來，就會有好表現。」

魔鷹在2018至2021年曾陸續效力中日龍和歐力士猛牛，累計218支安打（39轟）、139分打點和2成49打擊率。

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