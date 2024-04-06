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洪總千勝之992／新里程碑系列》從1勝起步看千勝 鋒總澄清洪總情結

2024/04/06 05:30

悍將總教練陳金鋒（中）努力率隊突破開季困境。 （記者李惠洲攝）

記者倪婉君／專訪

洪一中執教生涯第100勝的單場MVP是陳金鋒，2006年率La new熊拿下執教首冠的台灣大賽MVP也是陳金鋒，但兩人在外界眼中似乎帶著無形心結未解。今年成為富邦悍將「鋒總」的陳金鋒，在洪總邁向千勝之際，直接以「那些都是誤會」解開過往不和傳聞，還說：「洪總的經驗，以及對選手的掌握和判斷，都是我要去學習的。」

「那些都是誤會」

解開被冰傳聞

陳金鋒職棒生涯共事最久的總教練就是洪一中，在2016年9月18日球員生涯引退後隔年到富邦轉任行政職務，而在洪總於2020年到富邦掌兵符時，兩人又重逢，但他從球團副領隊轉任顧問。儘管緣份匪淺，卻一直存在著陳金鋒球員生涯後期被洪總「冰」的負面傳聞，而在富邦共事時，也並無太多交集。

但在本報提出邀約想訪問他對於洪總千勝紀錄的看法時，陳金鋒的態度相當坦然並一口答應，被問及洪總是怎樣的總教練時，他說：「其實我跟他在個性上應該差不了多少，我們在球場上都是要求多一點，該做的事就要去做。」

陳金鋒認為球員時期的自己和洪總，並不存在合不合的問題，只是兩人所處立場不同、思考的角度也不一樣，「職業運動本來就是如此，以人做比喻，有人出生，就有人會走，總不可能一直在那個位置上，有人要上來，就有人要下去。」他也坦言過去在當球員時，總會認為自己還可以，畢竟當選手就是可以做就想去做，「但以整個團隊來講，或許就不是你一個人的想法，而是整個球隊的想法。」

彼此個性雷同

想汲取洪總經驗

洪總能帶兵帶到千勝，陳金鋒認為當然不簡單，「當一個總教練最主要就是要贏球，要讓整個團隊都有好的表現。」如今以同樣總教練的身份再遇到洪總，陳金鋒會主動去致意問候，「我們也會聊球隊狀況，他說我沒問題啦，我回他說有喔、問題很多啦，解決不完。」

鋒總的執教勝場數今年從「1」開始，「洪總告訴我就慢慢去做，不要去想一些有的沒的壓力，就這樣做就好了。」過去的富邦成績不好，陳金鋒希望和團隊朝共同的目標去努力，「我們努力讓質疑的聲音變成掌聲。」

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