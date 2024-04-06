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平野導正失誤 艾士特9K擒猿

2024/04/06 05:30

兄弟王政順手感發燙，單場4安超級猛打賞。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨在大巨蛋從主場變客場，艾士特對樂天桃猿上演奪三振秀，猛飆大巨蛋史上最多的單場9K，王政順加碼最多的單場4安，2個「巨蛋之最」助隊以7：1贏球，成為首支大巨蛋連勝球隊，樂天則是開季4戰就吞3敗，追平隊史紀錄。

艾士特先發6局飆出9次三振，成功壓制猿隊火力。 （記者陳志曲攝）

艾士特前3局飆出9上9下，包括1至2局的連續4次三振，4局更在0出局一、三壘有人展現王牌身手，連飆3K化解危機，總計6局9K僅掉1分奪下首勝，相較上月31日初登板對味全中繼0.1局掉1分，內容有很大不同。

兄弟攻蛋連勝

王政順超猛4安

中信總教練平野惠一坦言，上次讓艾士特中繼是自己的失誤，讓他有不好的開局，真是不好意思，「一下中繼、一下先發，調整不是簡單的事，艾士特表現非常好。」即便平野跟他致歉，艾士特沒有太大問題，他說，生涯投中繼居多，只是來台灣以先發為主，畢竟從熱身賽到開季的登板有比較長的等待天數，中繼只是為了保持感覺。

艾士特去年堪稱中信的「雨神」，經常登板時就下雨，這次來大巨蛋不再提心吊膽，他笑說，「早上開窗戶，看到陰天，心想沒關係，在大巨蛋比賽，希望以後有更多球賽在這邊打。」

平野打造隊內競爭氛圍，岳東華開季6打數無安打就從板凳出發，由王政順連2場接手先發二壘，昨猛敲4安，完成大巨蛋首次「超猛打賞」，他說賽前練習有做調整，打擊會議也針對投手研究怎麼攻擊。平野指出，最近岳東華狀況不好，王政順上來抓住機會，兩人有更好的隊內競爭。

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