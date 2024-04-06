猿攻蛋第1戰人氣 不敵同日澄清湖

林承飛在猿大巨蛋首戰敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕全台各地的室外球場迎戰台北大巨蛋，繼台鋼雄鷹昨開箱優化過後的澄清湖球場，樂天桃猿也朝16日回歸新桃園球場的步調邁進，盼儘速回到溫暖的家，彌補開季前2戰合計不到萬人的慘淡票房。

台鋼在澄清湖開幕戰湧入16322人，啦啦隊話題女孩「一粒」人氣滿點。（記者李惠洲攝）

開季流浪主場

16日可望回家

桃園球場整修工程於1月11日才正式動工，導致場地狀況趕不上開季，球隊前6場改至新莊、天母和大巨蛋，原本上月31日在新莊的主場首戰預售票逾7500張，卻遇雨延賽，而天母2戰又強碰新莊、大巨蛋，2戰僅8663名觀眾，這是過往桃園開季不曾見過的現象。

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樂天日籍領隊川田喜則表示，8日聯盟將會前往桃園球場進行場勘，11日再安排測試賽，朝向16日開賽做準備。談到開季至今的票房，他說，前天首勝出爐後，希望可以越來越好。

樂天昨隊史首度進駐大巨蛋，終於盼到本季首度主場觀眾破萬，但內野一樓的空席較過往明顯，反而是內野二樓賣氣旺，最終「僅」有13706人進場，跟味全首戰28618人、中信首戰18072人相比有落差，甚至不敵另一地澄清湖的16322人，寫下大巨蛋起用以來、第1次同日觀眾數不敵室外球場。

樂天今起仍要在大巨蛋跟中信打2場比賽，預售票分別是8000、7000張。自從大巨蛋在職棒登場，已連續5場觀眾人數破萬，總計10萬6496人進場，連帶提升中職本季平均每場觀眾人數，11場平均每戰高達13135人進場。

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