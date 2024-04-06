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徐若熙、古林3回戰 時機未到

2024/04/06 05:30

徐若熙（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍與統一獅昨天起在天母球場打3連戰，兩位新世代本土強投徐若熙、古林睿煬都按照表定輪值，分別在今、明天擔任先發投手，要看兩人同場先發只好再等等。古林稱讚小一屆的高中學弟是「台灣現在最好的投手」，徐若熙卻清楚記得「我輸2次了！」

古林睿煬（資料照）

2人今、明上場先發

徐若熙、古林前次出賽各是3月30日中職開幕戰、3月31日台南首戰，兩人都以「投1休6」的頻率準備再次先發，徐若熙表示，目前都按照計畫調整，雖很期待再與古林同場先發，但一切順其自然不會強求。兩人曾於2021年4月27日、9月19日兩度在花蓮同場先發，徐若熙這2場都承擔敗投。

徐若熙苦吞2場敗投

古林第1次與徐若熙同場先發以6局失1分拿下勝投與單場MVP，他指出，當時兩人的職棒生涯都才剛起步，受到的關注度還沒那麼高，現在學弟不但球速、控球都很好，遇到大場面也不會怯場，是台灣現在最好的投手，「小時候都很期待看到潘威倫跟陽建福對決，希望我們也能跟他們一樣。」

味全總教練葉君璋認為，徐若熙、古林是台灣棒球兩位年輕強投的代表，球迷一定很期待他們同場先發，也會是很好的話題，只是先發輪值已經排好。統一總教練林岳平表示，希望古林維持「1週1場」的節奏，可以固定在週日先發，「球季還很長，一定有機會，但不需要硬湊，自然發生就好。」

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