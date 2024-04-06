勇士拆火箭 附加賽快到手

勇士柯瑞（中）砍29分，率隊輕取火箭，笑納6連勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」昨順利連線，柯瑞、K.湯普森各砍29分，率隊以133：110輕取火箭，笑納6連勝。目前灣區大軍以42勝34負居西部第10，和第11的火箭擴大至4場勝差，取得附加賽機會濃厚。

火箭日前拉出11連勝，一度逼近附加賽資格，勇士D.格林賽前不忘對火箭放話，要讓他們這場打完直接結束這賽季。面對關鍵之役，勇士確實有備而來，首節全隊投進8顆三分球、半場打完取得15分領先，奠定勝基。

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勇士昨3人得分突破20分，團隊命中率58.8%，除了柯瑞、湯普森發揮，小將傑克森戴維斯貢獻20分。勇士獲勝後，對火箭拿下跨季13連勝，連4季例行賽橫掃休士頓軍團，儼然成為他們的天敵。

摘下重要一勝，勇士主帥柯爾對於子弟兵表現感到滿意，「我們沒太關注排名，只想著該如何延續連勝，也嘗試打出好的比賽，接下來6戰中，請對我們的表現拭目以待。」

附加賽爭奪戰還上演「會外賽」，火箭小將伊森在球隊連勝期間嗆聲，要「勇士出來打球」，昨勇士獲勝一吐怨氣，湯普森說：「我覺得這有些無聊，甚至你還是一名沒上場的球員。」

馬克西37分 七六人滅熱火

東部方面，暫居第8的七六人昨在馬克西繳37分帶領下，以109：105澆熄熱火，距離第7的熱火只有半場勝差，還差1場就能追上第6的溜馬。

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