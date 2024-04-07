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悍將新動作加分 成就鋒總第1勝

2024/04/07 05:30

8局上雄鷹教頭洪一中（左）衝進場抗議判決，與主審裁判發生推擠。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕富邦悍將昨以12：0大勝台鋼雄鷹，以「夠悍」表現中止開季4連敗，並送給總教練陳金鋒珍貴的執教第1勝。澄清湖球場也是陳金鋒生涯首轟的球場，當時教頭則是如今領軍台鋼的洪一中，種種緣份讓「鋒總」也直呼：「真的很巧。」

悍將教頭陳金鋒（右）賽前與雄鷹教頭洪一中致意。（記者李惠洲攝）

打線開竅大勝

悍將打擊手感解套，團隊單場15安終於開胡。（記者李惠洲攝）

終止開季4連敗

悍將主帥陳金鋒生涯執教首勝到手。（記者李惠洲攝）

陳金鋒賽後和首勝球合影，在休息室的悍將也很HIGH地要他「笑一個」，但鋒總在拍完照後就將球給了5局無失分奪勝投的洋投羅戈，他貼心地說：「這也是他來台灣第1勝，就留給他，給他一個紀念。」

羅戈（記者李惠洲攝）

悍將開季前4場合計只得5分，昨卻敲出15支安打，讓台鋼先發投手陳柏清只投2.2局就失7分（責失2分）退場。對於打線突然「開竅」，鋒總則表示：「應該就是壘上有人的關卡一直過不去，這場第一次得點圈有人分數就進來，大家就沒那麼壓抑。」

台鋼貧打失誤

洪總加碼爆氣劇

敲出2安的捕手戴培峰也透露，賽前在開會時大家就在討論換一個上壘慶祝手勢，因為之前比的動作一直輸。結果換了動作後也改變手氣，鋒總則說：「就是自我鼓勵，大家都很努力，連敗有壓力，但失敗都過去了，就繼續一直走。」

鋒總賽前還過去跟洪總致意並有說有笑，但洪總8局上卻爆氣出場，他質疑王念好敲出二壘安打後未踩一壘壘包，促請一壘審判決後卻交由二壘審認定，「二壘審又沒看到，怎麼交給他看呢？」

台鋼打得很悶，僅敲出3支安打，但出現3次失誤，不過昨晚也有1萬2180人進場，合計前兩場主場就湧入2萬8502人。

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