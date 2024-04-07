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這場才像樂天 拚出大巨蛋再見安

2024/04/07 05:30

猿隊戲劇性逆轉兄弟，隊史大巨蛋首勝出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕打完7局從領先3分變落後5分，眼看樂天桃猿要在大巨蛋3戰皆墨，「暴力猿」打線卻在最後2局甦醒搶下6分，以9：8氣走中信兄弟，隊史大巨蛋首勝戲劇性開張，擊出生涯第3支再見安打的39歲老將林智平當然是單場MVP。

猿隊老將林智平敲出大巨蛋首支再見安。（記者陳志曲攝）

樂天打完5局以3：1領先，6、7局被兄弟猛攻狂丟7分，8局下展開首波反撲，林智平、嚴宏鈞、余德龍連續安打各有1分打點，樂天追成只差2分，9局下由林立安打、梁家榮保送吹響最後衝鋒，朱育賢二壘安打先扳回1分，林承飛被故意保送塞滿壘包後，林智平抓第1球擊出2分打點再見安打。

後2局反攻兄弟

林智平驚喜收尾

林智平指出，9局下一直有在準備，有思考輪到自己該怎麼打，看到吳俊偉對林承飛投出的第1球，就確定對方想要抓他，當下只想把球擊得確實，至少要有推進的效果，雖然以前打過再見安打，這支的意義卻很不一樣，「因為是巨蛋的第1支，很幸運可以留下這個紀錄。」

樂天得9分比前4場共得8分還多，擊出15支安打超過前4場共26支的一半，林智平認為，球隊最近打得很煎熬，這場比較像樂天一貫的打法，安打、長打、得分都很多，團隊一直在找方法把辛苦的事變得簡單，「說實在的，我們還沒準備好，經過這1場，打擊手感應該會慢慢回來。」

總教練古久保健二表示，一開始得到3分卻沒追加分數，讓對方投手逐漸穩定振作起來，外野守備被燈光影響讓對方開始得分，比賽的走向就變得複雜起來，都是即便贏球仍要思考之處，這場雖贏得很辛苦，逆轉勝對士氣仍很有幫助，「希望可以把這個氣勢延續到明天。」

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