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王威晨2棒欺敵 戰術吃到飽

2024/04/07 05:30

王威晨（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王威晨昨3局上擊出三壘安打，將開季連續安打場次推進到5場，一改以往的慢熱繼續改寫生涯最佳，今年從最熟悉的開路先鋒改打第2棒，他表示，相較於第1棒只是事情稍微多一點。

開季不慢熱 連5場敲安

王威晨生涯僅第4棒沒打過，今年公辦熱身賽打過第1棒、第7棒，開季起連續5場打第2棒讓他有點意外，他表示，雖然教練沒有特別說，會這樣安排一定有用意，「我對棒次一直不是很注重，每個棒次各有不同的角色，希望能成為1到9棒都能勝任的選手。」

王威晨認為，第1棒最重要是上壘，第2棒經常要配合戰術執行，這2個棒次他都不陌生，「如果第1棒上壘，第2棒就要負責推進，擊球就不是那麼正常，今年我一直在做戰術，事情稍微比第1棒多一點而已。」

王威晨過去開季最多連3場有安打，他指出，自己向來慢熱，但今年春訓有做微調，也許反映或延續到開季，「或許開季以來都在大巨蛋打，心情與感覺都比較好吧！希望就一直這樣連下去，愈長愈好。」他昨天單場3支2，包括一支三壘安打，還選到兩次保送。

總教練平野惠一表示，王威晨不論打哪個棒次都很合適，考量其他選手的棒次後，才決定把他放在第2棒，當然也是一種欺敵的策略。

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