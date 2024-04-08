PLG》猿拿勇士祭刀 8連勝登龍頭

領航猿洋將葛拉漢（右）昨攻下全隊最高24分。（記者方賓照攝）

5人得分上雙 葛拉漢飆24分

領航猿周儀翔昨貢獻本土最高16分、9籃板，助隊擊敗富邦勇士，笑納8連勝。 （記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿洋將葛拉漢昨攻下全隊最高24分，周儀翔則貢獻本土最高16分、9籃板，兩人率隊以101：97力退富邦勇士，笑納8連勝，戰績20勝11負登上PLG龍頭。

領航猿近來氣勢如虹，即使陣中得分王沃許本輪休，仍有其他球員挺身而出，昨5人得分上雙，團隊命中率41%優於勇士的38.8%。

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領航猿昨改由葛拉漢上陣，他在關鍵時刻展現破壞力，勇士總教練許晉哲直言，確實有些措手不及，加上密克斯對戰強森打得很有心得，塞瑟夫又有些疲勞，球隊處境相對艱辛。

上季兩隊在季後賽首輪碰頭，當時勇士以直落三橫掃，但這季領航猿對勇士已取得6勝1負。領航猿總教練卡米諾斯表示，沒有刻意針對勇士，球員無論面對哪隊都打得很拚，「我想是去年季後賽學到的經驗，讓我們進步。」

勇士周桂羽32分做白工

勇士周桂羽攻下生涯新高32分，強森25分。勇士以13勝17負排名第5，落後第4的新北國王2.5場勝差，周桂羽認為，球隊這季好幾場比賽都能和對手拉鋸甚至超前，但會突然被對方打出一波攻勢導致落敗。

另一戰，新竹攻城獅後衛高國豪繳出17分，加上洋將克拉貢獻全隊最高20分、13籃板，終場以98：96險勝福爾摩沙夢想家，收下主場5連勝，以15勝13負排名第3。

攻城獅昨在比賽尾聲遭夢想家追上，贏得驚險，教練米蘭說：「末節的比賽內容還有很多調整空間，這是接下來要加強與改善的。」

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