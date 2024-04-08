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T1》林秉聖32分白搭 戰神輸海神

2024/04/08 05:30

替補出發的林秉聖（右）狂飆32分卻做白工。（T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「齊天大聖」林秉聖昨板凳殺出，狂飆生涯新高32分，無奈台北戰神外線失靈，最終在客場以89：107不敵高雄海神，吞下2連敗。

替補上陣的林秉聖20投12中，拚出32分、6籃板、4助攻、5抄截的全能演出，尤其第3節他又切又投包辦11分，一度率隊72：71後來居上，但戰神此役三分球18投僅1中，助攻數13：27也不如海神，隨即遭到洋將庫薩斯、射手于煥亞、唐維傑內外夾擊，第4節海神25：15猛攻滅火，讓林秉聖紀錄夜做白工。

上月加盟海神的史考特，頂上傷兵布銳克曼空缺表現出色，繳出24分、12助攻，逐漸融入團隊，他認為，下半場唐維傑等本土球員挺身而出，是擋住戰神反撲的關鍵，「我適應良好，隊友們積極溝通，加上這裡球迷都很棒，全力支持讓我們更有信心。」中鋒庫薩斯包辦26分、9籃板，唐維傑也有13分。

此外，台啤雲豹選秀狀元、榜眼聯手發威，林信寬、高錦瑋合拿23分，加上洋將克羅馬、特威雙十演出，終場以105：85在客場輕取台南獵鷹，拿下2連勝，戰績14勝9負排名第二，還落後聯盟龍頭新北特攻1.5場勝差。獵鷹吞下本季主場最慘敗仗，7勝17負仍在5隊墊底。

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