湖人3星連線 卡位西部老八

詹姆斯（左）面對老東家騎士豪奪24分、12籃板，助湖人拿下4連勝。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人三星昨火力全開，詹姆斯、A.戴維斯、D.羅素合拿74分，助隊在主場116：97大勝東部第3的騎士，4連勝到手，擠下國王暫居西部第8，也是他們近4個多月最佳排名。

詹皇面對老東家豪奪24分、12籃板，戴維斯包辦22分、13籃板、6阻攻、3抄截，羅素三分彈12投6中轟28分，湖人近10戰搶9勝，戰績45勝33敗超越國王，也僅落後第7的鵜鶘半場勝差，最後4場例行賽對決灰狼、勇士、灰熊和鵜鶘，有機會更上層樓。

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「我們對球隊非常有信心。」戴維斯直言，西部競爭激烈，湖人頂住壓力走到現在，氣氛和過去完全不同，對季後賽充滿動力和期待。

約基奇打3節就繳大三元

此外，兩屆MVP中鋒約基奇延續全方位身手，只打3節繳出本季個人第25場大三元，加上控衛J.穆雷復出貢獻16分、6助攻，金塊在主場以142：110大勝老鷹，再度踩過灰狼重返西部龍頭。約基奇繳出19分、14籃板、11助攻，生涯累積130場大三元，聯盟史上高居第4，僅差湖人傳奇球星魔術強森8場。

儘管金塊總教練馬龍堅稱，更關心團隊健康狀況，而非戰績排名，傷勢痊癒的穆雷說：「這當然很重要，頭號種子代表整個西部季後賽都享有主場優勢。」

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