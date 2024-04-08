吉力吉撈2分砲 斬斷獅5連勝

味全吉力吉撈．鞏冠7下敲2分砲，連2天開轟，率隊終結獅隊5連勝。（記者林正堃攝）

連2場開轟 結局大不同

獅隊古林睿煬投5.1局被敲3安無失分。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕一樣開轟兩樣情！兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠前天敲出本季首轟，味全龍1分之差不敵統一獅，昨他在7局下轟出2分砲，這回龍隊成了贏家，最終以3：2逆轉勝，中止獅隊開季5連勝。

前6局打完獅隊仍領先2分，7局下龍隊反攻，林孝程、李凱威安打先追回1分，隨後吉力吉撈轟2分砲逆轉戰局，本季首獲單場MVP，他霸氣喊話，「統一獅開季5連勝氣勢很好，但我們不會害怕！」

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今年中職開季18場僅出現15轟、場均0.83轟，全壘打產量較上季同期下滑，吉力吉撈連兩場逆勢開砲，他說，沒有想太多，只是嘗試揮擊，大膽去揮才知道這球該不該打，很高興能掌握失投球形成好結果。

古林先發5.1局無失分

昨兩隊強投同場先發較勁，獅隊古林睿煬投5.1局被敲3安無失分，龍隊王維中投5.2局被敲7安失2分，兩人皆無關勝敗。龍隊總教練葉君璋認為，王維中表現很棒，希望往後可以拉長局數幫助球隊。

王維中生涯先發34場只拿到6勝，另有14敗，累計防禦率3.08，今年從中繼轉任先發，他表示，去年每球都想追求完美，想要塞邊邊角角，希望能投出三振，今年想法改變，就是投給對方打，節省用球數。

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