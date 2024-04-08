2局失8分沒走心 猿連2天逆轉兄弟

林智平以39歲15天，寫下隊史最老盜壘成功紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿連2天在3：8落後突破中信兄弟牛棚，昨在6、8局各攻4分，林立擊出重要致勝安打，率隊連續完成不可思議的絕地逆轉，終場以11：8奪下連勝，總教練古久保健二感性說道，「打到最後都沒放棄，真的要非常感謝選手！」

林立在6、8局都敲關鍵安打、引爆4分大局，率桃猿連2天逆轉兄弟，讓總教練古久保感性地說非常感謝選手。 （記者陳志曲攝）

樂天前天打完7局3：8落後，打線在8、9局狂攻6分逆轉，昨2局上大失血8分，5局結束追到3：8，林立在6、8局都敲適時安打、引爆4分大局。連2天球隊逆轉，林立直言，在乎用什麼心態去面對大幅落後的局面，有看到隊友都很冷靜面對，「總教練有說，能追1分是1分。」

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落後時冷靜 林立敲致勝安

樂天苦戰源自於曾仁和的核爆，僅投2局就被敲9安、狂掉8分，成為隊史首位僅投2局以內卻至少被敲9安、掉8分自責的土投。古久保坦言，可能登板間隔較久，身體有點狀況，揮臂沒有很完整，球也沒那麼會跑，「他是輪值投手，希望下次先發能負起責任。」

2天落後5分的局面中，39歲老將林智平前天敲再見安打，昨天則在6局扮演引爆劑，不僅1出局敲安開啟攻勢，還以39歲15天完成盜壘，超越陳金鋒的38歲305天，寫下隊史最老的盜壘成功。

林智平締隊史最老盜壘紀錄

古久保直言，從去年後段開始就有發現林智平打擊狀況非常好，他是個非常可靠的老將，「這2天真的是很拚！」

樂天也發揮速度戰法，陳晨威在8局一、三壘有人突襲短打送回追平分，而林政華靠林立的短淺安打，直接從二壘拚出超前分。林立說，「速度就是他的優勢，他的想法也是拚本壘，出局也沒關係，這分他也是關鍵。」

相較中信出現牛棚危機，樂天19歲火球男賴胤豪延續好投，生涯第2戰就抓下2次成功，追平2003年李風華的土投紀錄，下一戰若再抓下救援，生涯3戰3救援將會是土投史上第1人。莊昕諺只面對1人次，6球投出三振，摘下生涯首勝。

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