1局灌6分逆轉悍將 洪總呼神奇一勝

26歲的張肇元拿下生涯首座單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕4局上結束還以0：5落後，台鋼雄鷹4局下演出單局6分大逆轉，終場以6：5拿下開季5場的第3勝。執教勝場數來到994勝的總教練洪一中也認為這是「神奇一勝」，先發投捕搭檔伍祐城和張肇元各拿下生涯首勝和首座單場MVP，讓首次主場系列賽感動落幕。

台鋼先發投手伍祐城用99球投完5局失5分，拿下生涯首勝。 （記者李惠洲攝）

洪總千勝亮M6

張肇元首座MVP

台鋼主場首戰4：0擊敗富邦悍將後，前天則是0：12大敗，昨落後5分時，洪總就心想：「今天可能要逆轉很難。」尤其富邦先發投手江國豪前3局都未被敲安打，但台鋼球員把握住他4局下控球不穩，洪總也說：「很謝謝球員。」

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台鋼昨才敲4安，其中3支就集中在4局，在江國豪保送郭永維、砸到王柏融背上後，魔鷹敲出內野安打形成滿壘，張肇元在1出局後貢獻第1、2分打點。累計該半局打了12人次，台鋼也逼富邦換投3次，江國豪則投3.1局失5分退場。

30人親友團應援

伍祐城生涯首勝

20歲的伍祐城昨雙親和哥哥等30多人親友團都來觀戰，首局上被申皓瑋轟出兩分砲，4局上又失3分，他仍用99球投完5局失5分，也收下生涯第1勝。張肇元認為伍祐城雖然一開始有點緊繃，「但被打2分後他沒有洩氣，感覺就是他沒有認輸，還是很有企圖心。」

26歲的張肇元首次站上頒獎台，他說：「生涯第一次，沒想過在職棒會留下這種紀錄。」洪總除了認為MVP給張肇元是實至名歸，也肯定6至9局登板後援的謝葆錡、賴鴻誠、王躍霖和雷公，「投手在1分領先的狀況上場，壓力非常大，也謝謝他們。」

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