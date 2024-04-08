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洪總千勝之994／新里程碑系列》 「一個不好打發的總仔」蘇建文讚諸葛紅中高招

2024/04/08 05:30

中職首位執法達3千場的裁判蘇建文，對洪總惺惺相惜。 （資料照）

記者倪婉君／專訪

「從裁判的角度來看，他就是一個不好打發的總教練，必須要有兩把刷子才能取信於他。」蘇建文不但是洪一中經典跨欄事件的主審，更是中職執法場數最多的判官，儘管他已在今年開幕戰執法後結束裁判生涯、無緣擔任洪總的「千勝主審」，仍以專業判官視角肯定「諸葛紅中」對棒球規則的熟悉程度。

熟悉棒球規則

抗議一針見血

蘇建文在2019年6月30日成為中職史上首位執法達3千場的裁判，從1992年至今累計場數3381場更多出排名第2裁判近千場，對在同個領域工作超過30年的洪一中也是惺惺相惜，更坦言：「洪總跟我算同輩，我在處理上面還算ok，但有些年輕裁判看到他走上來，還是會怕怕的。」

「他抗議的時候，不太容易三言兩語就能擺平，必須從規則面很清楚告訴他，如果裁判亂掰的話，不會那麼輕易被打發。」蘇建文也形容，有些總教練出來會先亂罵一通，「洪總出來就會一針見血，不會東扯西扯。」

兩人共同的經典名場面當屬2015年台灣大賽第6戰，當時洪總執教的桃猿對兄弟8局上兩出局滿壘滿球數，洋投明星出手後有判好球空間但被蘇建文認定壞球，也讓兄弟逼成4：5。明星明顯動氣，洪總第一時間跨欄出場找蘇建文抗議，「洪總上來不是推我，是用動作把我跟明星隔開，還說不要把我的投手趕出去，這很高招，我後來就記他1次警告。」

「有些教練是想打架的類型，但洪總會用一些小技巧，他很厲害啦！」明星後來化解危機後，還在隔天第7戰投出無安打比賽，蘇建文則擔任三壘審見證歷史，也目睹洪總率桃猿在1勝3敗劣勢下完成連霸。

儘管蘇建文執法經驗豐富，卻未曾在洪總有紀念意義的勝場數時擔任主審，只在400和500勝時站一壘審，隨著他今年退居幕後，更確定不會在千勝時執法，但他也強調，「不會因為是洪總可能一千勝的場次，就刻意去排班表，我們裁判執法是平常心。」

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