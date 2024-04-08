自由日日shoot》大巨蛋熱區竟有視野不良席

坐在熱區的球迷反應音響完全擋到打擊區，直言是最貴的視野不良席。（讀者提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職昨打完3-4月份的大巨蛋賽程，總計7戰狂吸13萬2191名觀眾，「金雞母」名不虛傳。然而，大巨蛋仍有問題待改善，除了漏水常被提及，計時器、測速槍的設置，音響和照明設備的優化都刻不容緩，讓願意花比其他場地更貴票價進場的球迷，看球環境的友善度需大大提升。

本季台北大巨蛋票房

優化球場環境刻不容緩

中職各隊休季都在「啦啦隊」補強競賽，想方設法在一、三壘側滿足看女孩的球迷，但大巨蛋本身聲光設備陽春，讓球團自費於一、三壘側護網加裝音響設備，中信更加大舞台，只為帶給球迷更好體驗。

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然而，一名購買3日熱區門票的球迷向本報反應，位置被音響擋住視線，看不見打擊區，苦笑買到最貴的「視野不良席」。他說，到球場看啦啦隊的球迷是很多，但不應剝奪看球權利，「職棒要進步，球迷的看球環境必須更好。」

計時器設置、測速槍遭詬病

部分球迷反應視線不良，有球團人士坦言，當初大巨蛋的設計，一、三壘側的平台就不是給啦啦隊使用，因而有球迷視野問題，而大巨蛋只有天花板有音響，若不在護網加裝相關設備，一樓球迷會聽不清聲音。

大巨蛋另1個須改變的是「投球計時器」高度，無論是前、後的設置都是全台球場最高，樂天投手陳柏豪直言，應該很少投手會看上觀眾席，怕會被干擾，「我是節奏快，不會看，但若能下修，投手能專注在捕手上面。」

樂天總教練古久保健二也直言，從板凳看大巨蛋計分板的投球計時器，脖子很酸。對此，聯盟回應，將會跟遠雄再協調，看是否再加裝計時器。

測速槍更是球迷熱血沸騰的關鍵，但在7戰期間僅測到徐若熙、雷公和猛登等3人的球速達150公里。陳柏豪、林逸達和賴胤豪在室外球場都測到至少151公里，轉戰大巨蛋縮水至146公里，落差很大。

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