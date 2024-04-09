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中職16萬人狂潮後 進入票房試煉週

2024/04/09 05:30

中職上週超級黃金週，北部5場大巨蛋賽事就湧入逾8萬人，單週南北15場賽事共逾16萬人進場。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職「超級黃金週」北高大串聯，除了北部5場大巨蛋賽事就吸引逾8萬人進場，高雄新軍台鋼雄鷹的3場主場票房也湧入逾3萬人，合計上週15場賽事共有16萬1853人進場，形成前所未見的單週熱潮；只是本週沒有巨蛋賽程，台鋼也要迎接首次平日主場，如何延續熱度成為課題。

中職2024各隊主場票房

超級黃金週 北高瘋棒球

今年多了巨蛋之後，開季以來引發超狂效應，上週就是史上首次連續5天都有巨蛋賽事，從數字上也證明球迷很買帳。台鋼在澄清湖球場的首次主場系列賽票房也令人驚艷，領隊劉東洋昨就指出確實超乎預期，但也坦言將面臨首次平日主場的考驗，團隊努力思索讓球迷進場的方式。

本週無大巨蛋賽程

考驗各隊催票能力

儘管上週票房亮眼，但那是「巨蛋效應」和連假帶起的熱潮，如何維持熱度才是關鍵。由於相隔16年後，今年恢復6隊規模，上週三、四出現3場都在北部開打，從數字觀察也有票房稀釋現象，樂天在兩場天母主場都各只吸引4千人之譜，上週五起的味全龍在天母主場3連戰平均票房僅5434人，也遠不及巨蛋盛況。

週日比賽時間錯開，是今年聯盟試行的新制，讓各隊可有1場選擇調整到下午5點或下午2點開打。像從4月第一週到5月第二週的週日都是下午2點比賽，富邦悍將在28日新莊主場就選擇下午5點開打，球團總經理陳昭如指出，因為台灣天氣熱得比較早，「今年是試辦階段，如果效果不錯，明年聯盟也可以考慮由球隊自行選擇六、日開打時間。」

劉東洋也贊成週六、日比賽時間錯開，因為3地若在不同時間開打，對球迷來說有更多選擇性，而台鋼在8月11日的大巨蛋賽事就選擇下午2點開打，跟其他兩場的下午5點錯開，「巨蛋比賽就不必擔心天氣炎熱，我們也希望高雄球迷也可以北上到巨蛋體驗。」

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