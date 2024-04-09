晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新秀搶鋒頭 開季2野1投吸睛

2024/04/09 05:30

指標新人開季搶眼表現

〔記者林宥辰／台北報導〕中職開打1週，不少新秀好手嶄露頭角，包括新軍台鋼雄鷹的狀元郎曾子祐、獅隊開路先鋒林佳緯、樂天桃猿守護神賴胤豪。

獅隊林佳緯目前打擊率2成69。（資料照）

獅林佳緯不怕變化球

台鋼曾子祐目前守優於攻。（資料照）

選手時期曾奪下新人王的台北城市科技大學總教練曹竣崵表示：「3人都年輕，但林佳緯能掌握失投、不怕變化球，賴胤豪有膽識、抗壓不錯。曾子祐還要觀察，但開季機會多，有可能越打越好。」

桃猿賴胤豪生涯前2場都拿下救援成功。（資料照）

猿賴胤豪

強心臟抗壓強

獅隊開季前痛失重要戰力蘇智傑，教練團讓去年首輪新人林佳緯進駐外野，目前他交出2成69打擊率。曹竣崵認為，林佳緯守備能力出色，打擊也有實力，「年輕打者多半怕變化球，但他並不會畏懼。」

春訓苦尋守護神的桃猿，重任落到19歲新人賴胤豪身上，他生涯前2場都拿下救援成功。若不計2003年兩聯盟合併後的李風華，賴胤豪是首位生涯前2戰都救援成功的新人。曹竣崵說：「賴胤豪的膽識好，直球速度不錯，雖然熱身賽有起伏，但抗壓性非常好。」

鷹曾子祐游擊守備出色

曾子祐身處資深好手頗多的台鋼，曹竣崵認為，他有出色的游擊守備範圍、傳球也夠準，目前看起來守優於攻，「曾子祐的成績目前還不是很突出，但教練給的機會多，或許有機會越打越好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。