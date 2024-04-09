新秀搶鋒頭 開季2野1投吸睛

指標新人開季搶眼表現

〔記者林宥辰／台北報導〕中職開打1週，不少新秀好手嶄露頭角，包括新軍台鋼雄鷹的狀元郎曾子祐、獅隊開路先鋒林佳緯、樂天桃猿守護神賴胤豪。

獅隊林佳緯目前打擊率2成69。（資料照）

獅林佳緯不怕變化球

台鋼曾子祐目前守優於攻。（資料照）

選手時期曾奪下新人王的台北城市科技大學總教練曹竣崵表示：「3人都年輕，但林佳緯能掌握失投、不怕變化球，賴胤豪有膽識、抗壓不錯。曾子祐還要觀察，但開季機會多，有可能越打越好。」

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桃猿賴胤豪生涯前2場都拿下救援成功。（資料照）

猿賴胤豪

強心臟抗壓強

獅隊開季前痛失重要戰力蘇智傑，教練團讓去年首輪新人林佳緯進駐外野，目前他交出2成69打擊率。曹竣崵認為，林佳緯守備能力出色，打擊也有實力，「年輕打者多半怕變化球，但他並不會畏懼。」

春訓苦尋守護神的桃猿，重任落到19歲新人賴胤豪身上，他生涯前2場都拿下救援成功。若不計2003年兩聯盟合併後的李風華，賴胤豪是首位生涯前2戰都救援成功的新人。曹竣崵說：「賴胤豪的膽識好，直球速度不錯，雖然熱身賽有起伏，但抗壓性非常好。」

鷹曾子祐游擊守備出色

曾子祐身處資深好手頗多的台鋼，曹竣崵認為，他有出色的游擊守備範圍、傳球也夠準，目前看起來守優於攻，「曾子祐的成績目前還不是很突出，但教練給的機會多，或許有機會越打越好。」

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