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鷹猿戰有賣點 洪總2挑戰

2024/04/09 05:30

桃猿洋投霸威斯，今將尋求回鍋中職首勝。 （資料照）

首度戰老東家桃猿

台鋼今推派江承諺（見圖，資料照）先發，迎戰桃猿的霸威斯。

挑戰新軍前6戰最佳

2021味全與2024台鋼前5場成績

〔記者徐正揚／台北報導〕開季長達10天的大巨蛋熱潮告一段落，中職賽程自今天起連續6週恢復正常回到室外，清明連假後的第1個平日賽事在台南、澄清湖兩地開打，最大賣點的是洪一中率領台鋼雄鷹首次迎戰老東家樂天桃猿，挑戰1997年和信鯨前6戰拿4勝的新軍最佳成績。

江承諺對上霸威斯

台鋼以3勝2敗暫居第2，戰績追平1997年和信鯨並列最佳，排名則是歷來新軍前5場最高，即便安打33支、得分17分、長打率0.302、上壘率0.304、失誤6次都敬陪末座，多丟9分非自責分也是最多，只領37張老Ｋ卻是最少，牛棚、中繼防禦率各僅0.90、1.17都是最優，對照2021年重返一軍的味全龍，開季表現確實令人眼睛一亮。

洪總今天回防澄清湖派江承諺阻擋氣勢正盛的樂天，江承諺3日對中信兄弟投6局失1分非自責，是台鋼在隊史首戰就拿到首勝的關鍵之一，前次對上樂天是2022年，先發2場都是5局失2分無關勝敗。樂天連續2場從大比數落後逆轉勝，今天派3日對味全交出優質先發卻承擔敗投的霸威斯，繼續尋求回鍋中職首勝。

剛中止開季5連勝的統一獅本週5場都在主場台南，今天派勝騎士打頭陣迎戰兄弟，兄弟推出生涯對戰21勝6敗、防禦率2.34的德保拉，寄望他帶領全隊走出上週連續2場大幅領先都被樂天翻盤的低迷。

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