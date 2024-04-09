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台鋼今迎「平日主場」魔考

2024/04/09 05:30

澄清湖球場示房前5名

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹上週以合計36183人、平均每場12061人風光結束隊史第1個主場3連戰，今天繼續在澄清湖迎接第1個平日主場，即便中職開季的大巨蛋風潮暫時畫下休止符，從預售票已有3000張的成績來看，有機會延續不同以往的新軍效應。

台鋼上週在澄清湖主場3戰，票房達36183人。（資料照）

預售票已3000

新軍照樣吸票

台鋼5日隊史主場首戰有16322人到場見證，空降中職歷來澄清湖第5高票房，更是前5名唯一沒有兄弟參與的場次，連同6日12180人再寫下自2014年10月5日、8日後首次單季連續2場票房破萬，3場共36183人更超越2013年5月3至5日共35467人，刷新澄清湖週末3連戰票房新猷。

中職今年前18場累計216848人、場均12047人，都超越2013年同期受惠於曼尼旋風的累計186116人、場均10340人，在大巨蛋7場共132191人佔觀眾總人數61％的強大吸票力下，澄清湖3場異軍突起佔16.7％是室外球場最高，比天母5場加台南1場共31373人還多。

上週末3戰計36183人

締澄清湖票房新猷

週二至週四向來是中職票房的低點，即便去年場均繼2013年後重新站上6000人，週二至週四都在4500人上下明顯有段落差，今天雖是連假結束後的第1個平日賽程日，因為洪一中首次率領台鋼迎戰老東家樂天桃猿，仍讓澄清湖預售票超過3000張，有機會挑戰去年週二場均4589人。

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