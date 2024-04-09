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K.湯猛轟32分 勇士搭附加賽末班車

2024/04/09 05:30

勇士K.湯普森（右）昨拿下32分，率隊擊退爵士取得西部最後一席附加賽資格。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨輪休，K.湯普森扛下攻堅重任，轟進6顆三分球、拿下32分，率領勇士以118：110擊退爵士，近8場拿7勝，也確定取得西部最後一席附加賽資格，晉級季後賽還有戲。

勇士自開季以來戰力失調，因陣容老化和傷病困擾，攻守兩端都面臨極大麻煩，是戰績起伏的主因，如今雖有機會成為西部第8站上季後賽，但之後在附加賽得經過2場生死戰，且對手無論是湖人、國王、太陽或鵜鶘，都來者不善。

第4次單季逾250顆三分球

湯普森昨完成本季第74場出賽，也是他生涯第4次單季飆破250顆三分球，他對自己的身體狀態感到滿意，也對勇士的附加賽之旅深具信心，「我們絕對有機會，因為我們正打出最好的籃球。」

暫居西部第10的勇士落後第9的湖人1.5場勝差，最後4場例行賽要改變排名並不容易，總教練柯爾未表態是否會讓球員輪休，但他表示會根據比賽狀況調整陣容，希望以最佳狀態拚附加賽。

AD傷退 湖人落居西部第9

湖人昨在詹姆斯缺陣下，A.戴維斯在比賽中傷退，終場117：127敗給灰狼，終止4連勝，落後第8的國王0.5場，晉級季後賽之旅變得更艱困。

按規則，東、西部前6可直接晉級季後賽，7、8名對戰的勝隊為季後賽第7種子，敗隊需再與第9、10名之戰的勝隊交手，爭奪最後1張門票。

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