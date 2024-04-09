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SBL假球案 李其恩認幫隊友簽賭

2024/04/09 05:30

李其恩坦承有幫吳季穎簽賭三次，又幫邱忠博簽賭一次，但並未與邱約定分配賭資。（記者朱沛雄攝）

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院昨日二度審理假球案，除被告吳季穎未做實體答辯外，其餘4名曾具球員身分的被告邱忠博、吳祐任、顏聞佐、斑霸，均否認觸犯最重可處7年徒刑的運動彩券發行條例；僅李其恩坦承全部犯行。

吳季穎面對法官詢問是否認罪？吳沒有回答，律師表示剛剛受到吳的委任，可否待閱卷完並與吳季穎討論後，再行陳報？法官表明，開放閱卷已有時日，當庭應可答辯；律師才說，檢方認定的總犯罪金額很高（2000萬多元），實際上沒那麼高。

4被告否認 吳季穎未實辯

邱忠博否認打假球，也沒有下注與分紅。吳祐任的律師則要檢方具體說明吳祐任在場上如何故意失誤、控制比賽，同時預告未來會以證人身分傳喚教練邱大宗、李啟億，另因中華男籃教練桑茂森具專業性，檢方又指吳祐任打假球，故預計以專家證人身分傳喚桑，判斷吳祐任上場時否有不合常規的行為。

坦承簽賭的顏聞佐說，他無法拒絕吳季穎要他下注，因為吳季穎在球隊扮演重要角色，否則兩人一起上場時會影響他的表現；顏也泣訴，他進入裕隆隊後一直是板凳球員，上場時間很少，所以他也想好好表現並靠籃球維生，堅決否認打假球。

斑霸說，每個人都知道他在球場上是領導者，不需要球員指導他如何比賽，會從非洲來台也是為了贏球，何況手機內沒有簽賭的應用程式，至於他被指控打假球的那幾場比賽，是因為他無法信任球隊後衛，才會叫暫停。

唯一認罪的李其恩透過律師坦承有幫吳季穎簽賭三次，又幫邱忠博簽賭一次，但並未與邱約定分配賭資，也只分到1萬2000元，並非檢方所指5萬8000元。

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