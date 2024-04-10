獅逆轉兄弟 賞大魔王對戰3連敗

陳重羽2局下敲出2分砲超前，獅隊一路領先到最後。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟昨作客台南，連續3場上演被逆轉的戲碼，統一獅靠陳重羽、潘傑楷相繼開砲轟下3分，配合勝騎士7局失1分的優質先發，不僅以5：1後來居上，送給兄弟3連敗，還讓德保拉承擔跨季對戰3連敗。

兄弟德保拉對戰獅隊苦吞3連敗。（記者李惠洲攝）

勝騎士優質7局

獅隊勝騎士（中）先發7局僅失1分，飆出8次三振，成功壓制兄弟打線。（記者李惠洲攝）

完勝德保拉

勝騎士挨4安有2支集中在2局上，讓兄弟靠江坤宇安打先馳得點，但用103球投7局就只丟這1分，一度讓兄弟13上13下。相較於3日用102球只投5局就失3分，總教練林岳平認為，勝騎士上次變化球取得好球的能力較低，都在球數落後下與打者周旋，這場不論節奏與球質都比較好。

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德保拉生涯對統一以21勝7敗占上風，但最近3次交手共投18.2局失14分都吞下敗投，林岳平認為，過往對德保拉確實很苦手，對戰勝率也非常低，很高興今年第1次交手就贏球，希望這1勝與跨季3連勝可以帶動球隊，往後對戰都打得很順利。

陳重羽超前轟

潘傑楷陽春砲

陳重羽2局下擊出2分彈助統一以2：1超前，5局下邱智呈、陳傑憲連續安打追加第3分，昨剛升上一軍的潘傑楷8局下也擊出陽春彈，帶動打線追加2分擴大領先。陳重羽生涯對德保拉打擊率0.300，連續2年首轟都砲打德保拉。

陳重羽表示，德保拉是很難打的投手，2局下已2出局，只想把球打強、不要出局，讓下一棒把攻勢接續下去，沒想過要打全壘打，更沒想到連續2年首轟都打德保拉，但後2打席都被三振，「第1打席感覺不錯，第2打席策略設定有點錯誤，馬上被他討回來。」

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