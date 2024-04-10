兄弟把脈牛棚 氣勢、視野雙管齊下

王建民（左，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟上週連2場得8分大幅領先卻被逆轉，大聯盟昨也出現小熊8：0領先被教士逆轉，總教練平野惠一認為，兄弟今年是挑戰者，除了比賽勝負，他更想看到選手的態度與精神。

平野重態度 建仔盯好球帶

平野指出，那2場都拿到8分，都是必須贏的比賽，最後卻被逆轉，心情當然很沉重，昨早上收看美職轉播，剛好看到小熊8：0領先連丟9分被逆轉，只能安慰自己：「原來大聯盟也會有，不是只有我們是這樣。」

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平野認為，比賽一定會有勝負，他更在意選手展現的態度，希望看到更多想拚下去，要壓制對方的精神，「樂天那2場大比分落後，投手上來還有對決的氣勢，投捕依舊積極進攻內角，有這樣的氣勢，自然會有好的結果，我們中繼投手的技術不會差太多，差別只是氣勢，還有捕手的引導。」

投手教練王建民表示，前2場會在後段大量失分，原因之一是一直被打安打，投手必須動腦筋去想如何應付打者，「對戰多是沒錯，打者會習慣投手的球路，怎麼去把本壘板放到最大，這是投手的工作，固定只投在某個角落，好球帶就只有那樣，很容易被打者設定。」

兄弟昨未做出球員異動，王建民表示，看這週表現如何再做調整。平野認為，日職一軍投不好就下二軍、二軍投不好就下三軍，一定能提高球隊的內部競爭，但中職目前的環境並非如此，只能設法教育現有選手。

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