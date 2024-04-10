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猿回不了家 Ｒ一字雙關流浪者隊

2024/04/10 05:30

中職聯盟4月8日場勘桃園球場，審查人員發現場地積水、草皮狀況仍不佳。 （中職提供）

記者黃照敦／特稿

樂天桃猿原訂4月16、17日在主場出戰統一獅，仍因草皮狀況仍不佳、局部積水，延賽與否一日數變拿不定，可能又要換場地如期舉行，至於猿隊下次主場是26日，能否順利在桃園球場開幕，恐也無法樂觀期待。

桃園球場開幕一延再延

職棒主場季後整修或改建司空見慣，但拖過新球季開打都快一個月了，作為迎賓主場卻仍見不得人，一延再延，就說不過去了，也影響對戰球隊的行程安排和調整，失去比賽公平性。

桃園球場搞不定，難道只能怪太陽不賞臉，日照不足，影響草皮成長？至於，球場最被詬病的排水現在到底改善了沒？恐怕桃園市政府和樂天球團都不敢掛保證，如果花鉅資裝潢後，下過雨仍重現球迷口中的「超級壩」，就太糗了。

桃園球場儘管有方位設計的先天不良，本壘逆光，但過去這座球場曾是桃猿球迷的驕傲，不僅締造最多觀眾紀錄，也多次在此拋下冠軍彩帶。如今，大巨蛋崛起，各隊主場也大肆翻修迎客，沒比較沒傷害，打造球迷舒適看球環境，在中央政府鉅額補助下，各縣市政府和認養球團都責無旁貸。

樂天桃猿開季前5場主場都移到雙北，儘管有3場大巨蛋加持，主場票房和收入不至於太差，然而對地主球迷而言，習慣在桃園球場伴隨女孩勁舞，8局看本壘後方小飛機緩緩升起，賽後10號隊友齊唱桃猿男，營造全猿主場絕嗨氣勢的場景才對味。

Rakuten暫化身Rangers

桃園（猿）遲遲不能打開房門，猿迷寧可期待是等候梳妝打扮，漂亮迎賓，如此，則他們都還能忍受等待；若是劃錯重點，大費周章理不出球場癥結點，對症下藥，主場開幕的願望恐將一再落空，繼續四處流浪，難不成真要改名「樂天流浪者隊（Rangers）」。

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