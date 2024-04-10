獅流浪經驗值高 2場地供猿選

猿隊4月4日借用天母球場當主場，迎來本季首勝。 （資料照）

〔記者徐正揚／台南報導〕中職前天前往桃園棒球場現地場勘，認定4月16與17日統一獅對樂天桃猿之戰無法進行，宣布延賽，統一球團昨發表聲明，願意協助聯盟租借場地讓這2場賽事如期進行，中職秘書長楊清瓏也回應，聯盟已協調斗六、台南2個球場供樂天選擇。

統一指出，球團前天接獲聯盟通知，了解延賽原因是天母、洲際均無法租借，獅隊隨即向聯盟反映，基於公平競賽原則希望比賽如期開打，建議聯盟協商斗六、澄清湖等球場，獅隊也願意把那2天二軍賽事移至其他球場，提供台南球場作為一軍比賽使用。

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楊清瓏表示，前天下午確認場地無法使用後，樂天球團隨即聯繫各球場進行租借協調均未果，兩隊也同意延賽，當晚獅隊與聯盟討論後，認為可協助尋找其他場地，賽務部隨即聯繫中南部場地，但多數球場都無法配合。

經協調後，斗六雖有球隊例行練球，球隊願意配合樂天賽事調整練球時間，獅隊也願意提供台南，聯盟已將斗六、台南2個選項提供樂天選擇。

有獅迷認為，在亞太棒球村少棒場地啟用前，統一數次在U12世界盃期間讓出台南在外流浪，也曾因應球場整修環島1個月才回台南，這些都在開季前就知道，球團安排賽程也會避開，聯盟應該制訂明確辦法或規則，類似情形再次發生才有處理依據。

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