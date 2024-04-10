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自由日日Shoot》林力仁0分獲週MVP PLG須設法止亂

2024/04/10 05:30

PLG國王隊林力仁（右）在網路上與球迷隔空交火，球迷號召灌票給上週得分掛蛋的林力仁獲單週MVP，給林力仁難看。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG新北國王近日多事之秋，陣中球員林力仁在網路與球迷隔空交火，不少球迷拉板凳坐看好戲，並發起MVP票投林力仁行動，要給林力仁難看，昨終於把上週打1場、得分掛蛋的林力仁推選為PLG單週最有價值球員，被視為「MVP之亂」！

林力仁MVP之亂事件簿

牧倫斯風波 姜冠名嘲諷

國王去年夏天深陷不少風波，近日場內、場外又接連出事，林書豪「靜脈雷射療法」違規遭禁賽5場，洋將牧倫斯跟楊敬敏、李愷諺起口角走人，昨Q.戴維斯因家暴案一審被判有罪將被禁賽至本季結束。

其中，牧倫斯3月30日半途離場後引發軒然大波，Youtuber姜冠名隔日發文，「在台灣通常洋將出事圈內人都很敢講，但假設今天出事的是本土或自己人，通常都是PTT上吵很兇，可是你永遠不會看到他的隊友或圈內人出來講什麼。」

林、姜交火 網友號召灌票

同樣有經營Youtube頻道的林力仁於IG限動公開回應，針對戴維斯家暴案、楊敬敏醜聞、林書豪靜脈雷射療法等事提出看法。隨著林力仁、姜冠名隔空交火越演越烈，網友也開始號召把單週MVP選票投給林力仁。

PLG上週未讓網友如願，MVP是領航猿密克斯，被質疑「黑箱作業」，這週對富邦勇士沒得分，拿4籃板、1助攻的林力仁被球迷灌了4043票，成為史上首位得分掛蛋的單週MVP。林力仁透過國王官方幽默回應：「單週MVP，謝謝你們各位球迷肯定，這一週MVP就是屬於你們的，不說了，我要去練球了。」

MVP之亂 外界擔心有續集

PLG原本開放球迷票選單週最佳球員，希望球迷更關注賽事，如今卻變成「MVP之亂」，不免讓外界擔心未來幾週MVP都是林力仁。領航猿葛拉漢上週對富邦勇士繳出24分、6籃板及4助攻，僅拿到1088票，輸林力仁快3千票。

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