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勇士、湖人今槓上 卡位西部第9

2024/04/10 05:30

詹姆斯（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，東、西部前10名隊伍已出爐，但排名還有變動。西部第9的湖人今天在主場迎戰第10的勇士，兩隊僅有1.5場勝差，這場關鍵戰役將決定勇士是否還有機會把排名往前推進。

柯瑞（資料照，法新社）

勇士這季面臨主力老化、傷病等問題，直到賽季尾聲才重新振作，近8戰拿下7勝，擠進附加賽。不過，勇士若以西部第10進入附加賽，得連贏兩場才能取得季後賽資格，難度頗高。

勇士落後第8的國王2場勝差，最後4場分別碰上湖人、拓荒者、鵜鶘和爵士，陣中小將波傑姆斯基喊話，「湖人、鵜鶘排名都在我們之上，如果做好自己能掌控的、打出4連勝，將會讓我們處於很好的情況，可能會比第10名好。」

勇士主帥柯爾對球隊充滿信心，希望從附加賽突圍、上演「下剋上」，「我們比去年還要好，攻守技術更全面，團隊的化學效應、氣氛也不錯，我相信我們可以成為那支特別的球隊。」

勇士拚超車湖人、國王

勇士本季對上湖人取得2勝1負，唯一敗績還是激戰到二度延長才分勝負。除了握有對戰優勢，湖人雙星詹姆斯日前因感冒缺席，A.戴維斯被打傷眼睛，兩人出賽存疑，對勇士相對有利。

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