陳冠宇拆彈 猿驚心動魄第4勝

樂天陳冠宇6局下緊急登板化解危機，獲選單場MVP。

（記者李惠洲攝）

6局下滿壘滿球數關鍵三振止血

〔記者徐正揚／高雄報導〕樂天桃猿連續2天在比賽後段超前比數，昨天沒有重蹈前晚9局下被擊出再見安打的覆轍，靠牛棚4任投手各投1局都沒失分，終場3：2險勝台鋼雄鷹，連4場與對手比拚逆轉功力拿下3勝，也是本季第4勝，6局下成功拆彈的陳冠宇拿到本季首勝，生涯第2次獲選單場MVP。

7局上林子偉敲出高飛犧牲打追平比數。（記者李惠洲攝）

7局上林泓育敲出超前分安打。（記者李惠洲攝）

王博玄包辦2打點 台鋼惜遭逆轉

台鋼2、4局下靠王博玄二壘安打、高飛犧牲打各得1分兩度領先，6局下無人出局兩人在壘，陳冠宇臨危登板陸續解決藍寅倫、張肇元，雖被王博玄擊出安打形成滿壘，與洪瑋漢纏鬥到滿球數演出關鍵三振，7局上樂天隨即反撲，靠林子偉高飛犧牲打、林泓育代打各得1分，3：2首次超前。

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台鋼右外野手王博玄包辦全隊2分打點，還演出守備美技。 （記者李惠洲攝）

陳冠宇指出，原本就設定在第6局登板，因為考量鈴木俊輔用球數還有餘裕，才延後登場，上場雖有危機卻告訴自己要多投好球，不要經常處於球數落後，被迫投好球給對方進攻，因此引誘球投得比較少，盡量減少壞球數，「我很少拿MVP，很開心啊，更高興是球隊贏球，我有一點貢獻。」

桃猿總教練古久保健二表示，陳冠宇守住6局下是全場關鍵，打線也在7局上把握機會打下分數超前，不論投手或打者都確實做好工作，連續4場都到後段才逆轉當然很辛苦，這場派陳柏豪投第9局是考量他比較有經驗，也希望賴胤豪從前天被再見安打的經驗中成長。

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