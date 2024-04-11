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來台鋼拚先發的 郭永維說到做到

2024/04/11 05:30

台鋼2棒郭永維開季連7場先發。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕郭永維從樂天桃猿轉到台鋼雄鷹，角色原被認為將延續以往的內野工具人，但今年開季連續7場先發不僅是睽違12年首見，打擊率0.360、安打9支都排全隊前2名。

郭永維指出，決定來到台鋼就告訴自己，因為比年輕球員多打幾年職棒，要盡最大能力去帶學弟，但他並不想輸給年輕人，從春訓開始就設定目標，把今年當成新人第1年，「我來不是要當替補或工具人，就是要跟你們拚先發的，年輕人能做什麼，我就做什麼。」

開季連7場先發

打擊數據耀眼

郭永維表示，球員都需要舞台，雖然後天就滿36歲，自認體能狀態不會輸給年輕球員，「還是那句老話，把自己準備好，我年紀也不小了，這種機會也沒幾年了，既然教練還願意信任你，為什麼不去把握？」

郭永維本季打點雖才3分，卻有1場勝利打點，他認為，因為常被排在第2棒，就以上壘為主好好選球，把助攻的角色扮演好，讓攻勢可以延續到中心打線，即使長打不是強項，球路設定到了照樣放手攻擊。

台鋼開季戰績排在A段班，郭永維並不意外，他表示，新球隊經常被擊倒是很正常的事，台鋼開季還沒打到10場，卻有好幾場能與對手拉鋸，讓他覺得這支新軍的競爭力不輸任何球隊，「我們比較有經驗的帶頭衝，年輕人只要跟著我們走，如果盡了全力，就算輸也沒關係，明天再來就好。」

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