悍將奉送9次四壞 7戰6敗慘開季

悍將開季狀況持續低迷。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍王牌洋投鋼龍因傷缺陣，伍鐸肩扛重任，昨對富邦悍將繳出6局掉1分的優質先發，率隊以8：1奪勝，勝率重返5成。富邦則是開季7戰苦吞6敗，近3年2度迎接同樣慘況。

龍隊洋投伍鐸開季先發2連勝。（記者林正堃攝）

龍冠軍洋投剩他

龍隊開路先鋒林孝程繳出猛打賞。（記者林正堃攝）

伍鐸6局好投

味全洋投佈局有不小變動，去年兩大奪冠功臣布里悍、鋼龍都不在，鋼龍開季就落枕，且壓迫到神經，總教練葉君璋透露，可能要等5月初才能歸隊。唯一在陣中的冠軍洋投伍鐸，開季前2戰都奪勝投，總計11局掉1分，防禦率僅0.82。

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「他真的厲害。」葉總直言，很特別的是伍鐸今年球速比過去2年都還要快，「這點還滿可喜的。以表現來看，他就是個戰力，不是補誰的缺。」

伍鐸開季2連勝，生涯累積68勝，談到今年有個強大的開局，他說，去年有受傷，讓他更了解自己的身體，「一週的第1戰很重要，拿下來就能維持好的士氣。」

林孝程本季第2場出賽，扛下開路先鋒就有猛打賞的演出，葉總直呼，「他回來後，球隊感覺更完整了。」龍軍昨單場選進9次四壞球，追平復出中職後單場最多紀錄，讓富邦很「投」痛。

富邦總教練陳金鋒賽前才說，先發不振是戰績低迷原因，昨先發的戈威士仍沒有起色，4.1局就退場，富邦開季7戰僅1場先發投5局，其他5名牛棚投手也無法止血，寫下相隔5年單場被敲至少12支安打、且投出9次四壞的慘紀錄。

士氣低迷的富邦，今天推派第1指名大物黃保羅本季初先發，他說感覺很好，希望表現能跟熱身賽及開季前幾場一樣好，順順地去丟。味全則推派艾璞樂大戰老東家。

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