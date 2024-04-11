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NBA》勇士轟垮湖人 搶老八有機會

2024/04/11 05:30

勇士隊昨團隊飆進26顆三分球，其中柯瑞6次出手全命中，貢獻23分。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部第10的勇士昨轟進26顆三分球，射手K.湯普森繳出最高的27分，終場以134：120轟垮湖人，和第9的湖人僅剩0.5場勝差。

單場三分球出手逾40次

寫下命中率最高紀錄

勇士昨面對少了A.戴維斯的湖人，團隊三分球41投26中，命中率達63.4%，寫下聯盟史上單場三分球出手超過40次命中率最高紀錄。

勇士主帥柯爾說：「我不認為我們打得很好，今天甚至有點不在狀況內，但投進1百萬顆三分球，63%的三分球命中率真的很瘋狂。」柯瑞貢獻23分，D.格林上半場三分球5投全中，全場拿下15分。

勇士近9戰拿下8勝，加上第8的國王昨以105：112敗給雷霆，兩隊僅剩1場勝差。接下來勇士將碰上拓荒者、鵜鶘和爵士，而國王遭遇鵜鶘、太陽和拓荒者，勇士賽程相對容易。

熱火去年老八傳奇

湯普森：帶來啟發

湯普森表示，熱火去年上演「老八傳奇」帶給他們不小的啟發，「他們當時打了兩場附加賽，卻一路殺進總冠軍戰，我認為我們也有能力打出這種比賽。」小將波傑姆斯基認為，球隊這季客場表現較佳，若拿下第8種子，確實有望扳倒第7名的隊伍。

湖人詹姆斯前役因感冒缺席，昨回歸攻下全場最高33分，他坦言，少了戴維斯影響很大，「但當我們陣容完整時，會是很好的球隊。」

魏斯布魯克率隊射太陽

快艇季後賽門票在握

西部其他賽事，魏斯布魯克昨天繳出16分、15籃板、15助攻，加入快艇後首度完成大三元，率隊以105：92射下太陽，戰績51勝28負排名第4，確定摘下季後賽的門票。

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