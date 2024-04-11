NBA》恩比德傷癒大反彈 七六人6連勝

恩比德（圖左）昨奮力打了36分鐘，是他傷癒復出後最長上場時間。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕恩比德昨攻下37分、11籃板及8助攻，率七六人以120：102大勝活塞，拉出6連勝，戰績45勝35敗暫居東部第7，保有直接晉級季後賽的機會。

再贏兩場 直奔季後賽

七六人落後東部第4的魔術、第5的騎士1.5場勝差，差第6的溜馬1場，費城軍最後兩場對魔術、籃網若都贏球，有望不用打附加賽直接搭上季後賽列車。

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恩比德此仗奮力打了36分鐘，是他傷癒復出後最長上場時間，雖然他第三節一度出現不適狀況，當下令全隊嚇出一身冷汗，他賽後則強調自己沒問題。

恩比德是七六人在例行賽尾聲拉尾盤的關鍵人物，他在2月因左膝半月板撕裂長期缺陣，導致球隊被擠出東部前段班，但他歸隊後，立刻帶領費城軍強勢反彈，他本季出賽38場帶隊拿下30勝。

另外，東部前兩名的塞爾提克、公鹿昨對決，但此仗就屬「消化賽程」，塞爾提克全場0罰球、公鹿只有2罰，共創史上單場最少罰球紀錄，最終公鹿以104：91帶走勝利。

字母哥突倒地 MRI檢傷

至於公鹿「字母哥」亞德托昆波第三節無碰撞下突然倒地，主因是左小腿後側腓腹肌拉傷，必須接受核磁共振檢查確認傷勢嚴重性。

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