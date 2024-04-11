晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》恩比德傷癒大反彈 七六人6連勝

2024/04/11 05:30

恩比德（圖左）昨奮力打了36分鐘，是他傷癒復出後最長上場時間。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕恩比德昨攻下37分、11籃板及8助攻，率七六人以120：102大勝活塞，拉出6連勝，戰績45勝35敗暫居東部第7，保有直接晉級季後賽的機會。

再贏兩場 直奔季後賽

七六人落後東部第4的魔術、第5的騎士1.5場勝差，差第6的溜馬1場，費城軍最後兩場對魔術、籃網若都贏球，有望不用打附加賽直接搭上季後賽列車。

恩比德此仗奮力打了36分鐘，是他傷癒復出後最長上場時間，雖然他第三節一度出現不適狀況，當下令全隊嚇出一身冷汗，他賽後則強調自己沒問題。

恩比德是七六人在例行賽尾聲拉尾盤的關鍵人物，他在2月因左膝半月板撕裂長期缺陣，導致球隊被擠出東部前段班，但他歸隊後，立刻帶領費城軍強勢反彈，他本季出賽38場帶隊拿下30勝。

另外，東部前兩名的塞爾提克、公鹿昨對決，但此仗就屬「消化賽程」，塞爾提克全場0罰球、公鹿只有2罰，共創史上單場最少罰球紀錄，最終公鹿以104：91帶走勝利。

字母哥突倒地 MRI檢傷

至於公鹿「字母哥」亞德托昆波第三節無碰撞下突然倒地，主因是左小腿後側腓腹肌拉傷，必須接受核磁共振檢查確認傷勢嚴重性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。