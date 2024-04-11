羽球亞錦賽》戴資穎今戰大堀彩 爭8強

戴資穎左膝包著厚厚一層，保護傷勢不再惡化。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的戴資穎昨日在亞洲羽球錦標賽女單32強，以21：10、21：16解決香港女將盧善恩，今天將和日本名將大堀彩爭奪8強門票。

去年奪下第3面亞錦賽金牌的戴資穎，今年依舊維持競爭力，在印度公開賽封后、馬來西亞公開賽拿亞軍，只是小戴左膝傷勢加劇，雖在台灣積極治療，但未完全復原。

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平常心看待

保護左膝不再惡化

戴資穎這次亞錦賽面臨保分壓力，但她平常心看待，昨她的左膝包著厚厚一層，最終憑藉絕佳經驗、技術力壓盧善恩，其中第二局在12：15落後下，以一波9：1攻勢扭轉戰局，她表示，「整體狀態普通，打起來狀況並沒有太好。」

日本名將奧原希望昨以15：21、21：18、17：21敗給南韓世界球后安洗瑩，確定無緣巴黎奧運，賽後淚灑採訪區，日本女單將由山口茜、大堀彩攜手征戰奧運。

大堀彩首輪以21：14、21：5輕取越南阮垂玲，戴資穎生涯和大堀彩11度交手取得10勝，近兩次過招都贏球，唯一敗績是去年杭州亞運。

林俊易拚打進4強

拿奧運門票

男單方面，周天成21：16拿下首局後，中國好手翁泓陽因傷退賽，小天快意挺進16強。還有機會進軍巴黎奧運的林俊易也以21：10、21：10擊敗澳門裴鵬鋒，但他必須打進4強才能取得奧運門票。

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