HVL高中排球聯賽 北港女排首闖決賽 家長齊應援

北港高中女排隊史首度闖進總決賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112學年度HVL高中排球甲級聯賽總決賽，明天將在雲林縣立體育館登場。首度闖進決賽的地主球隊北港高中，榮膺女子組頭號種子，保底4強也締造隊史最佳成績，期待把金盃留下。

地主隊盼留下冠軍

成軍僅3年的北港女排上屆獲得第7，這季突飛猛進，以預、複賽全勝晉級。教練蔡翠容表示，得歸功於球員的刻苦訓練，沒有傳統強權的包袱，一路抱持著學習、挑戰的心態，希望往更高目標邁進。

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身為地主，蔡翠容不諱言有些壓力但也是助力。她透露，家長自發性組成啦啦隊，球隊練球時家長在一旁排練動作、口號，希望決賽能拿出最好表現，為孩子們應援。

北港范張予馨的父母親也是啦啦隊成員，她說：「這種感覺很好，家長也很投入，大家一起努力。」從建國國中畢業後，范張予馨選擇加入剛成軍的北港，她坦言，當時確實有猶豫，但和隊友已有革命情感，希望一起拿到冠軍。

此外，體育署副署長房瑞文昨表示，年底將安排聯賽男、女子冠軍隊前往澳洲的布里斯本進行比賽和訓練，也會安排文化交流，拓展球員視野。對於難得的福利，范張予馨相當心動，希望去看看世界，觀摩別國的訓練方式。

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