晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HVL高中排球聯賽 北港女排首闖決賽 家長齊應援

2024/04/11 05:30

北港高中女排隊史首度闖進總決賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112學年度HVL高中排球甲級聯賽總決賽，明天將在雲林縣立體育館登場。首度闖進決賽的地主球隊北港高中，榮膺女子組頭號種子，保底4強也締造隊史最佳成績，期待把金盃留下。

地主隊盼留下冠軍

成軍僅3年的北港女排上屆獲得第7，這季突飛猛進，以預、複賽全勝晉級。教練蔡翠容表示，得歸功於球員的刻苦訓練，沒有傳統強權的包袱，一路抱持著學習、挑戰的心態，希望往更高目標邁進。

身為地主，蔡翠容不諱言有些壓力但也是助力。她透露，家長自發性組成啦啦隊，球隊練球時家長在一旁排練動作、口號，希望決賽能拿出最好表現，為孩子們應援。

北港范張予馨的父母親也是啦啦隊成員，她說：「這種感覺很好，家長也很投入，大家一起努力。」從建國國中畢業後，范張予馨選擇加入剛成軍的北港，她坦言，當時確實有猶豫，但和隊友已有革命情感，希望一起拿到冠軍。

此外，體育署副署長房瑞文昨表示，年底將安排聯賽男、女子冠軍隊前往澳洲的布里斯本進行比賽和訓練，也會安排文化交流，拓展球員視野。對於難得的福利，范張予馨相當心動，希望去看看世界，觀摩別國的訓練方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。