晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桃園球場挖左外野治水 流浪猿背鍋內傷

2024/04/12 05:30

中職聯盟8日會勘桃園球場發現左外野部分區域積水，即刻由樂天團隊接手，9日展開砂層調整工程，圖為昨日施工狀況。（桃園市體育局提供）

8日緊急接手救援

桃園球場使用狀況與整修進程

球團開季災損近千萬

〔記者龔乃玠／調查採訪〕桃園球場長年令人詬病的排水問題，在中央、地方和樂天共同出資修繕之下原是美事一樁，可惜桃市府過度輕忽場地的專業性，由廠商通包處理排水和草皮，最終導致左外野出包，8日才由樂天團隊接手救援，迫使開季流浪的樂天桃猿損失上看千萬，更承擔球迷龐大壓力。

樂天昨宣布16、17日主場賽事改到台南球場，開季連7戰主場無家可歸，教練、球員和職員都心力交瘁。桃園球場趕不上開季，苗頭一度指向去年11月底的音樂祭「火球祭」和天候不佳，但據本報調查，最大問題是專業分工不足，市府將場地排水、夜間照明和外野看台3大工程全交給同一單位，而該廠商對場地的專業程度有限，導致進度落後。

3大工程交同單位

桃市府遭質疑不專業

據悉，樂天曾詢問市府場地是否要找更專業的廠商處理，甚至2月底看見進度落後時，也提出自家團隊可協助，但市府未採納，且施工沒按照時程表進行，原訂年前就要鋪設好的草皮，拖了10幾天才在年後完成，這才是草皮生長進度落後的關鍵，而非「老天爺」不賞臉。

桃市體育局昨接受本報詢問澄清，施工廠商有嘉義和花蓮球場鋪設及養護草皮經驗，也在2月22日邀請日本金鷲隊場務、國內專家於現場就草況提供養護建議。但據側面了解，市府僅止於「聽」，並未採納建言，直到8日中職場勘完發現火燒屁股，才讓樂天的廠商首度進駐球場「救援」，展開挖掉左外野調整砂層的工程。

此外，針對草皮鋪設進度落後部分，體育局指出年前即有鋪草，但也坦言，左外野部份因整理坡度及工作機具進出，到年後才能鋪草。這段回應也說明為何8日聯盟場勘時，左外野草皮如此淒慘。

這不是第1次市府攜手球團整頓球場時「不合拍」，其他縣市也發生過，導致施工進度落後，特別是場地最常出包。一名場務人士表示，常見的問題是市府發包的營造商隨便找人種草，8日中職場勘時，草皮應進入「養護階段」，也就是能準備比賽，但當天不只左外野有狀況，中、右外野的草很長，沒有割過，顯然才剛種好，尚未養護。

對認養的樂天來說，桃園球場是球隊命脈，不僅在地球迷多，贊助商也跟在地有很深的連結，主場被迫辦在外地，勢必承受金主不小壓力。而市府跟中央願出資改善桃園球場的最大痛點，對球團和球迷都是福音，可惜因不夠重視專業演變「草騷動」，如今新桃園球場何時能見客仍是未知數，令人惋惜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。