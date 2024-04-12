桃園球場挖左外野治水 流浪猿背鍋內傷

中職聯盟8日會勘桃園球場發現左外野部分區域積水，即刻由樂天團隊接手，9日展開砂層調整工程，圖為昨日施工狀況。（桃園市體育局提供）

8日緊急接手救援

桃園球場使用狀況與整修進程

球團開季災損近千萬

〔記者龔乃玠／調查採訪〕桃園球場長年令人詬病的排水問題，在中央、地方和樂天共同出資修繕之下原是美事一樁，可惜桃市府過度輕忽場地的專業性，由廠商通包處理排水和草皮，最終導致左外野出包，8日才由樂天團隊接手救援，迫使開季流浪的樂天桃猿損失上看千萬，更承擔球迷龐大壓力。

樂天昨宣布16、17日主場賽事改到台南球場，開季連7戰主場無家可歸，教練、球員和職員都心力交瘁。桃園球場趕不上開季，苗頭一度指向去年11月底的音樂祭「火球祭」和天候不佳，但據本報調查，最大問題是專業分工不足，市府將場地排水、夜間照明和外野看台3大工程全交給同一單位，而該廠商對場地的專業程度有限，導致進度落後。

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3大工程交同單位

桃市府遭質疑不專業

據悉，樂天曾詢問市府場地是否要找更專業的廠商處理，甚至2月底看見進度落後時，也提出自家團隊可協助，但市府未採納，且施工沒按照時程表進行，原訂年前就要鋪設好的草皮，拖了10幾天才在年後完成，這才是草皮生長進度落後的關鍵，而非「老天爺」不賞臉。

桃市體育局昨接受本報詢問澄清，施工廠商有嘉義和花蓮球場鋪設及養護草皮經驗，也在2月22日邀請日本金鷲隊場務、國內專家於現場就草況提供養護建議。但據側面了解，市府僅止於「聽」，並未採納建言，直到8日中職場勘完發現火燒屁股，才讓樂天的廠商首度進駐球場「救援」，展開挖掉左外野調整砂層的工程。

此外，針對草皮鋪設進度落後部分，體育局指出年前即有鋪草，但也坦言，左外野部份因整理坡度及工作機具進出，到年後才能鋪草。這段回應也說明為何8日聯盟場勘時，左外野草皮如此淒慘。

這不是第1次市府攜手球團整頓球場時「不合拍」，其他縣市也發生過，導致施工進度落後，特別是場地最常出包。一名場務人士表示，常見的問題是市府發包的營造商隨便找人種草，8日中職場勘時，草皮應進入「養護階段」，也就是能準備比賽，但當天不只左外野有狀況，中、右外野的草很長，沒有割過，顯然才剛種好，尚未養護。

對認養的樂天來說，桃園球場是球隊命脈，不僅在地球迷多，贊助商也跟在地有很深的連結，主場被迫辦在外地，勢必承受金主不小壓力。而市府跟中央願出資改善桃園球場的最大痛點，對球團和球迷都是福音，可惜因不夠重視專業演變「草騷動」，如今新桃園球場何時能見客仍是未知數，令人惋惜。

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