獅16、17日台南戰 歡迎桃猿當家

21世紀台南球場非獅隊作東紀錄

〔記者龔乃玠、鄭淑婷／台北-桃園連線報導〕桃園球場持續搶救中，聯盟先前宣布16、17日的獅猿戰延賽，但在統一獅願意出借主場的協助翻轉，昨宣布改在台南進行2連戰，這是獅隊球團暌違16年於此地當「客隊」，為府城球迷帶來新鮮感。樂天最快能否在26日回到桃園球場主場開幕還有得拚！

台南球場上一次非統一獅作東，已可追溯到2011年5月4日兄弟象主隊迎戰Lamigo桃猿。（資料照）

桃園球場趕不上開季，8日中職聯盟場勘發現左外野有積水情形，迫使桃猿繼續流浪他鄉，成為2011年兄弟象後、台南相隔13年有非統一的球隊當主隊。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府體育局長許彥輝昨表示，球場左外野部分區域積水，主因生長不佳的草皮腐爛後堵在砂層之上，導致降雨無法順利排出，當下即針對該區域鑽孔，發現雨水有浸濕草皮，但草皮以下的砂層仍是乾燥，檢測下方排水系統沒有問題，因此確認是施工廠商未移除腐草，是施作程序上的瑕疵。

許彥輝說，9日已開挖積水區域並挖除表面腐草及排水砂層，10日完成清運並進行砂層調整作業，昨續做砂層調整；至於預計用來補植的草皮，已在彰化栽植近半年，移鋪到棒球場後還需時間讓根部抓緊砂土生長，才能確保比賽時球員的安全。

樂天球團昨指出，「近期因主場賽事異地開打，為了減輕選手們及教練團的負擔，球團將全力投入資源，減輕球隊在交通移動等方面的負擔。」

「南霸天」獅隊繼2008年後再次「作客」台南球場，原本球隊下週起要出征桃園和花蓮，受球場和強震影響，全改在台南比賽，包括本週5場主場賽事，將在台南連打12場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法