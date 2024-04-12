黃保羅原定投3局 化身悍將曙光

悍將完封龍隊，本季第2勝到手。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將殘破的先發輪值終於出現救世主，下週二才滿20歲的小將黃保羅，昨先發5局無失分，再靠鐵牛棚守成，最終悍將就以4：0完封勝味全龍，悍將戰績2勝6敗仍居墊底，賽後總教練陳金鋒大讚黃保羅， 「投得很好，他會繼續留在先發輪值。 」

悍將19歲小將黃保羅先發5局無失分，迎來生涯首勝。（記者陳志曲攝）

昨賽前為止，本季悍將先發投手防禦率高達9.27，僅洋投羅戈投滿5局，黃保羅是前年選秀悍將首輪指名新秀，此役前生涯2度登板先發都吞敗，投6局失10分，防禦率高達15.00。

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黃保羅首勝紀錄球失而復得。（記者陳志曲攝）

先發5局壓制龍 生涯首勝

悍將開季戰績低氣壓，黃保羅跳出來當英雄，先發5局用86球只被敲1安無失分拿下生涯首勝和單場MVP，再靠王尉永、李東洺、曾峻岳、富藍戈依序登板各投1局無失分順利守成。

有趣的是，9局下悍將三壘手辛元旭接殺界外飛球結束比賽，順勢將球丟上看台送球迷，曾峻岳和富藍戈急忙揮手大喊，才將黃保羅的首勝球要了回來，再親手交給他。

悍將首局靠3安先馳得點，5局上再靠3安和1次保送進帳3分，黃保羅表示，很開心能拿下生涯首勝，對他來說是全新開始，第一局學長就幫他打下分數，投起來比較安心，今年最大不同就是勇於攻擊好球帶，不會想太多或有負面想法。

鋒總說，原本設定讓黃保羅投3局、最多85球，結果多投2局，有達到教練團的期待，「今年保羅心情比較篤定，不像之前投球有點急燥，按照自己節奏，很自在地投球，這是做得很好的部分。」

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